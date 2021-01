Rostock

Wie gut schützt der Biontech-Impfstoff wirklich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus? Fälle in Pflege- und Altenheimen in Bayern, in denen sich Bewohner trotz der Impfung infiziert haben, sorgen bundesweit für Aufsehen. Mecklenburg-Vorpommerns Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger gibt allerdings bereits Entwarnung: Die Ausbrüche in Bayern seien kein Grund zur Besorgnis.

„Ich gehe davon aus, dass sich die Betroffenen in Bayern rund um Weihnachten infiziert haben. Als sie geimpft wurden, trugen sie das Virus bereits in sich“, so Reisinger. „In diesem Fall kann die Impfung die Infektion nicht mehr verhindern.“ Die Patienten hätten die Impfung aber trotzdem gut vertragen, weiß er von Kollegen.

„Wer geimpft wird, ist nicht gleich am nächsten Tag geschützt“, so Reisinger. Gut zehn Tage brauche der Körper, um Antikörper und somit einen Schutz aufzubauen. „Erst sieben Tage nach der zweiten Impfung bietet der Biontech-Impfstoff einen sehr guten Schutz vor Sars-CoV-2.“

Keine Mutationen in MV

Auch die Diskussionen um Mutationen des Virus verfolgt der Tropenmediziner der Uni-Klinik Rostock: „In MV sind mir noch keine Infektionen mit einer mutierten Variante des Erregers bekannt“, so Reisinger. Und außerdem: „Es gibt nicht nur die eine Mutationen. Uns sind neue Varianten des Virus aus Großbritannien, Japan, Südafrika bekannt.“

Sie alle hätten nach dem aktuellen Stand gemein, dass sie deutlich ansteckender als die Ursprungsvariante zu sein scheinen. „Das heißt aber nicht, dass sie auch gefährlicher sind – also schwerere Erkrankungen zur Folge haben.“ Bei vielen anderen Viren sei in der Vergangenheit beobachtet worden, dass sie zwar mit bei Mutationen ansteckender, aber für den Menschen harmloser werden.

Ende der 1980er Jahre sei das beispielsweise bei einem Ausbruch des gefährlichen West-Nil-Fiebers in New York der Fall gewesen. „Das Virus hat nicht das Ziel, seinen Wirt zu töten. Im Gegenteil: Es möchte möglichst lange eine Basis für die eigene Fortpflanzung haben“, so Reisinger. Für die neuen Varianten des Coronavirus könne er aber noch keine Einschätzung zur „Gefährlichkeit“ abgeben.

Von Andreas Meyer