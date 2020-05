Güstrow

Klare Worte hat Landrat Sebastian Constien ( SPD) an die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern gerichtet. Angesicht der Kommunikationspolitik des Landes sei es zeitweise die größte Herausforderung gewesen, die notwendigen Informationen zu bekommen. „Ich sage das hier noch einmal in aller Deutlichkeit und auch zum letzten Mal: Verlautbarungen ersetzen nicht das Recht“, so der Landrat in seinem Verwaltungsbericht, den er anlässlich des Kreistages am Mittwoch verfasst hatte. Auch Bürgermeister hatten die Kommunikationspolitik bereits bemängelt.

„Wenn viele Stunden oder auch Tage zwischen öffentlichen Erklärungen der Landesregierung und der Ausfertigung der nötigen Rechtsgrundlagen vergehen, lähmt das die kommunalen Verwaltungen“, so Constien. „Hinzu kommt, dass die Verordnungen dann auch nicht immer hinreichend klar und anwendbar sind. Wir konnten unseren Einwohnern zeitweise keine rechtssicheren Auskünfte geben oder notwendige Entscheidungen treffen. Das ist besonders schlimm, weil es Frustration und Unverständnis fördert.“

Kröpelins Bürgermeister: Informationen aus Pressekonferenzen

Thomas Gutteck (parteilos), Bürgermeister von Kröpelin, hatte auf der jüngsten Stadtvertretersitzung ebenfalls das Krisenmangement der Regierung bemängelt. Zwar seien die richtigen Entscheidungen zu Beginn der Corona-Pandemie getroffen worden, aber bedauerlich sei die Umsetzung gewesen. „Wir haben aus Pressekonferenzen und von Facebook erfahren müssen, was umzusetzen ist“, so der Bürgermeister. „Das ist für mich keine Art der Zusammenarbeit.“

Satows Bürgermeister: „Der Informationsfluss funktioniert nicht.“

Auch Satows Bürgermeister Mathias Drese ( SPD) hatte vor der Gemeindevertretern und den Bürgern deutlich gemacht, wie die Arbeit der Verwaltung aufgrund der vielen Verordnungen innerhalb weniger Tage ausgehen habe. „Wir versuchen täglich die Masse an Änderungen und Verfügungen zu überschauen und umzusetzen.“ Das diese sich innerhalb von Tagen ändern, sei nicht leicht.

Und: Das Spielplätze am 1. Mai wieder geöffnet werden können, sei beispielsweise per Mail am 30. April um 21 Uhr eingegangen. „Der Informationsfluss funktioniert nicht.“ Dank des Einsatzes des Bauhofs am Feiertag, der die Absperrbänder entfernte, konnten die Kinder die Spielgeräte wieder nutzen.

Kita: Land hat fasche Erwartungen geweckt

Auch beim Thema Kita und Horte kritisierte der Landrat die Regierung. „Das Land hat entgegen der fachlichen Meinung agiert und eine Erwartungshaltung bei den Eltern geweckt, die die Träger der örtlichen und der freien Jugendhilfe nur schwer erfüllen können“, so Constien. „Bei gesteigerten Hygieneanforderungen, reduziertem Personalkörper und verfehlter Informationspolitik ist eine Umsetzung des sogenannten eingeschränkten Regelbetriebs kaum möglich.“ Die Kürze der Zeit, in der Regeln angekündigt und dann umgesetzt werden sollen, verschärfe das. „Wenn sich dann zu guter Letzt die beteiligten Landesministerien nicht untereinander abstimmen, erschwert das die Arbeit des Jugendamtes, der Kita-Beschäftigten und Kindertagespflegen. Bei den Eltern entsteht daraus Unverständnis und Frust. Ich sage: Zu Recht.“

Der Landkreis abreite trotz der großen Schwierigkeiten gemeinsam und vertrauensvoll mit den Trägern an der Umsetzung der Verordnungen. Dafür gehe ein großer Dank an alle Mitarbeiter der Kitas und die Tageseltern.

Von Anja Levien