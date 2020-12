Rostock

Der Norden schlägt sich im Kampf gegen das Coronavirus aktuell am besten: Nach den aktuellen Daten des Robert Koch Instituts (Stand: 11. Dezember, 15 Uhr) haben nämlich drei Kreise und kreisfreie Städte von der Ostseeküste die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz – also Infektionen pro 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche.

Die Hansestadt Rostock liegt im Vergleich mit den 411 weiteren Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland derzeit auf den ersten Platz, wenn es darum geht, die niedrigste Inzidenz aufzuweisen. 13,4 Infektionen pro 100 000 Einwohner zählt die größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns innerhalb der vergangenen sieben Tage. Mit einem Wert von 15,9 liegt direkt dahinter der Kreis Schleswig-Flensburg ( Schleswig-Holstein).

Auch Kreis Rostock in Top 3

Auf Platz drei der niedrigsten Inzidenzen landet aktuell ein weiterer Kreis aus MV: 19,9 Infektionen pro 100 000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen im Kreis Rostock gezählt. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz zählt aktuell der Landkreis Regen (Bayern) mit 574,9, gefolgt von Bautzen (515,1) und dem Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (490,7), die beide in Sachsen liegen.

Lesen Sie auch

Die positiven Zahlen für die beiden Regionen in MV sind angesichts der immer weiter ansteigenden Corona-Neuinfektionen und Todesfälle nur ein schwacher Trost. Auch im Nordosten sind am Donnerstag mehr als 240 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden. In Rostock (+4) und im Kreis Rostock (+12) gab es ebenso neue Fälle. Deshalb droht auch im Nordosten zum Jahresende der harte Lockdown. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) machte sich dafür am Donnerstag stark.

Von Ann-Christin Schneider