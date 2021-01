Seit Wochen legt der Lockdown das Leben in MV lahm. Restaurant-Besuch, Kino, Shopping – all das ist unmöglich. Am Dienstag entscheidet sich, wie lange das noch so weitergeht. Die OZ hat neun Menschen von der Ostseeküste gefragt, ob sie eine Fortsetzung des Lockdowns aushalten – und sehr unterschiedliche Antworten bekommen.