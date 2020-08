Corona-Krise an den Schulen: Was ein Rostocker Schulleiter anders machen will

Rostock

Gerade mal drei Zentimeter lang, fest verschlossen und außen mit einem Barcode versehen: Die kleinen Plastikröhrchen, die Hunderte Schüler der Rostocker Don-Bosco-Schule vor Unterrichtsbeginn am Montag bei ihren Lehrern abgeben – sie wirken absolut unspektakulär. Doch an der privaten Schule mit 850 Jungen und Mädchen sollen sie der Schlüssel zu einem sicheren Unterricht auch in Pandemie-Zeiten sein. Nach dem Gymnasium in Neustrelitz lässt nun auch die erster Rostocker Schule ihre Schüler und Lehrer zwei Mal die Woche auf Covid-19 testen. Und geht es nach Schulleiter Gert Menge, dann machen das bald alle Schulen.

Schule will Quarantäne verhindern

Menge ist Lehrer für Geschichte, Sozialkunde, Religion, Philosophie – und der Direktor einer der größten Schulen in privater Trägerschaft in MV. Seit einer Woche findet auch in seiner Schule wieder Unterricht statt. Getrennte Gruppen, Maskenpflicht – das alles gibt es auch an der Don-Bosco-Schule. Menge und seine Kollegen aber gehen noch einen Schritt weiter. Denn was jüngst einzelnen Klassen der Rostocker Borwin-Schule, dem Gymnasium in Ludwigslust oder der Grundschule in Graal-Müritz passiert ist, soll an der katholischen Schule nicht passieren: „Wir wollen eine erneute Schließung, eine Quarantäne auf jeden Fall verhindern.“

Anzeige

Lesen Sie auch: Warum alle Schüler in MV zum Corona-Test sollten

Weitere OZ+ Artikel

Deshalb wird getestet. „Das machen die Schüler daheim. Zur Schule bringen sie die Teströhrchen mit ihren Rachenabstrichen mit. Die gehen dann ins Labor“, erklärt Menge. Das Ganze ist kostenlos für die Schüler und Lehrer, das Rostocker Gentechnik-Unternehmen Centogene übernimmt die Auswertung und trägt auch die Kosten. „Wir haben in allen Gremien der Schule beraten, ob wir das Angebot annehmen wollen. Am Ende haben sich fast 70 Prozent der Lehrer und 90 Prozent der Schüler dafür ausgesprochen.“

„Wir brauchen Bildung“

Der Schulleiter hat sich in den vergangenen Wochen viele Gedanken gemacht, wie Schule in diesen unsicheren Zeiten funktionieren kann. „Wir brauchen Lösungen, die uns allen größtmögliche Sicherheit geben und so ein Maximum an Unterricht erlauben“, sagt Menge. Bildung sei in diesen Zeiten – nicht nur wegen des Coronavirus und seinen Folgen – wichtiger denn je: Die Welt stehe vor enormen Herausforderungen, der Klimawandel sei nur eines von vielen Beispielen. „Die Schüler von heute werden es sein, die diese Probleme lösen müssen. Deshalb brauchen sie Bildung und Schule.“

„Baumschule“ im Freien

Doch statt sich mit Inhalten und Wissen zu befassen, seien Schüler, Lehrer und auch Schulleiter in der ersten Woche nach den Ferien vor allem mit Schutzmaßnahmen gefordert gewesen: „Ich könnte mich den ganzen Tag damit befassen, Klebebänder in der Schule anzubringen, um überall die nötigen Sicherheitsabstände zu gewährleisten. Aber das kann es doch nicht sein“, sagte Menge. An der katholischen Schule gehe man pragmatisch mit der aktuellen Lage um: Unter einem großen, schattenspendenden Baum wurden alte Tische und Stühle aufgebaut. „Das ist unsere Baumschule. Hier kann Unterricht im Freien stattfinden.“

Zu viele Regeln, zu wenig Innovation

Er habe „größtes Verständnis“ für die Politik und die Entscheider in den Ministerien. Und doch vermisst er den Austausch: Gerade in der ersten Schulwoche wäre es wichtig gewesen, dass das Ministerium auch Schulleiter und Lehrer mit ins Boot holt – und erfährt, was praktikabel ist und was nicht. Bei ihm haben sich niemand gemeldet.

„Wir alle haben viel Zeit aufgewendet, um uns über Gebote und Regeln Gedanken zu machen. Aber wir haben wenig Zeit und Energie in Innovation investiert. Dabei muss allen klar sein, dass es Schule, wie wir sie bisher kannten, nicht mehr geben wird. Schule unter den alten Bedingungen ist nicht krisensicher.“ Wer das glaube, sei auf dem Holzweg, meint Menge.

Tests sind für ihn die Lösung

Ja, ein wenig enttäuscht klingt Menge schon, wenn er über die vergangenen Tage und Wochen spricht. Genau deshalb schwört er auf das Testen. Je mehr Menschen sich testen lassen, desto größer sei die Chance, einen Ausbruch des Coronavirus rechtzeitig und ohne allzu große Folgen für alle andern zu entdecken.

„Wir brauchen ein Bündnis der Vernunft. Schulen, die als Gemeinschaft Verantwortung übernehmen – und sich für flächendeckende, regelmäßige Tests entscheiden“, sagt der langjährige Schulleiter. „Und ja, vielleicht helfen die Tests auch, schneller zu Lockerungen an den Schulen zu kommen.“

Lesen Sie auch: Corona und Schule in MV: Bildungsministerin gibt Antworten auf zehn drängende Fragen

Von Adreas Meyer