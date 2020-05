Corona-Krise in MV: Darum sind die Kleiderkammern so gut gefüllt

Rostock/Kröpelin/Grimmen

Zahlreiche Jacken, Blusen und Kleider hängen an den Kleiderstangen, in den Regalen und Schränken stapeln sich die zusammengelegten Pullover und T-Shirts, Schuhe verschiedener Größen stehen auf dem Boden. Die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Kröpelin ist gut gefüllt.

„Wir hatten einen großen Rückstau an Klamotten“, sagt Ehrenamtskoordinatorin Cornelia Klischke. „Die Leute hatten nun Zeit auszusortieren und haben viele Kleiderspenden zu den Altkleidercontainern gebracht. Dadurch, dass unsere Ausgabestellen aber alle geschlossen hatten, sind wir der Sache irgendwann nicht mehr Herr geworden.“ Aus diesem Grund hat die Sozialpädagogin Hinweisschilder an die Container angebracht und gebeten, derzeit nicht so viel zu spenden. „Natürlich freuen wir uns über die Spenden, aber so viel konnten wir nicht annehmen.“ Die Spenden hat der Kreisverband teilweise in die sieben Kleiderkammern des Kreises gebracht. „Dort konnten sie aber noch nicht sortiert werden und es kam zu einem weiteren Stau. Das wird jetzt alles nachgeholt“, sagt sie.

Gut gefüllte Kleiderkammer in Kröpelin Quelle: OVE ARSCHOLL

Kleidung wird sortiert

Für das Sortieren der Kleidung ist unter anderem Elke Hagen zuständig. „Alles, was wir hier nicht gebrauchen können, kommt in einen Kleidersack und wird dann abgeholt“, erklärt die Helferin. „Das wird alles in einem Container gelagert, der an ein Verwertungsunternehmen geht.“

Nach Angaben des DRK werden Kleidungsstücke, die in den Kleiderkammern nicht benötigt werden, an Verwertungsunternehmen verkauft. Die Textilien werden dann nach unterschiedlichen Qualitäten sortiert. Rund zehn Prozent sind Abfall, 35 Prozent sind nicht mehr als Kleidung zu tragen und werden zu Dämmstoffen oder Putzlappen verarbeitet. Rund 55 Prozent sind als Kleidung noch tragbar und werden von den Firmen als Secondhandware in unterschiedliche Länder exportiert. „Aber die Werke hatten teilweise ja auch Kurzarbeit und konnten das gerade nicht verarbeiten“, sagt Klischke. „Da läuft ein Rad ins andere.“

798 Container in MV In ganz Mecklenburg-Vorpommern gibt es 39 Kleiderkammern des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK). Einige von ihnen haben nach der Corona-Zwangspause nun wieder geöffnet, andere bleiben weiterhin zu. Nach Angaben des DRK entscheide jeder Kreisverband selbst, ob die Ausgaben wieder öffnen. 798 Altkleidercontainer sind im Land aufgestellt. Diese werden regelmäßig geleert. 2019 wurden insgesamt 460 411 Kleidungsstücke in den Kleiderkammern an Bedürftige weitergegeben. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Kleiderspenden werden in den Kleiderkammern an Bedürftige weitergegeben oder an Verwertungsunternehmen verkauft. Diese exportieren noch tragbare Kleidung unter anderem ins Ausland oder verarbeiten nicht mehr tragbare Kleidung zu Dämmstoffen oder Putzlappen.

Rostocker Ausgabe noch geschlossen

Während die Ausgaben im Landkreis Rostock wieder geöffnet haben, bleibt die Kleiderkammer in Rostock vorerst geschlossen. „Sobald unsere Kleiderkammer wieder geöffnet hat und Bedürftige unsere Ausgabestelle besuchen dürfen, freuen wir uns über gut erhaltene und saubere Kleiderspenden. Da das Team, das sich um die Sortierung kümmert, im Moment stark reduziert ist, wäre es wünschenswert, wenn die Kleiderspenden erst ab dem dritten Juni wieder verstärkt an uns abgegeben werden“, bittet Sprecherin Stefanie Kasch.

Auch sie bestätigt eine große Spendenbereitschaft zu Coronazeiten. „Die Container waren fast immer voll. Teilweise standen die Kleidersäcke auch davor oder daneben.“ Da die Lagermöglichkeiten in der Augustenstraße begrenzt sind, werden die Kleidersäcke im normalen Betrieb immer sofort an die Ausgabestellen verteilt. Derzeit lagern unzählige Kleidersäcke in einem großen Container auf dem Gelände. „Vieles davon wird jetzt direkt an die Verwertungsbetriebe weitergegeben“, sagt Helferin Madeleine Florkowski.

Spenden vor Ort abgeben

Kleiderspenden können auch vor Ort bei den geöffneten Kleiderkammern abgegeben werden. „Jeder Kreisverband entscheidet selbst, welche Kleiderkammern wieder aufmachen und welche noch geschlossen bleiben“, sagt DRK-Sprecher Lübbo Roewer. „Die Bevölkerung wartet sehnsüchtig darauf, dass wieder alle Ausgabestellen geöffnet haben.“ Dabei gehe es nicht nur um Kunden, die für einen kleinen Betrag Klamotten bekommen, sondern auch um diejenigen, die ihre Spende persönlich abgeben möchten. „Das sind meist liebgewonnene Sachen von verstorbenen Ehepartnern, an denen Geschichte hängt. Die sind dann meist auch noch schön zusammengelegt und gebügelt“, erklärt Klischke.

Auch in Grimmen läuft der Betrieb wieder. „Wenn die Kleidercontainer voll sein sollten, können die Spenden also auch gern hier abgegeben werden“, berichtet Katja Mann, Ehrenamtskoordinatorin beim DRK-Kreisverband Nordvorpommern.

Spenden an Menschen in Notlage

Das DRK geht davon aus, dass sich der Rückstau an Klamotten bald wieder legen wird, sobald in den Kleiderkammern wieder normaler Betrieb herrscht. Bislang hat sich das Angebot der Barther Kleiderkammer in erster Linie an Arbeitslose sowie Senioren mit kleiner Rente gerichtet. Ab sofort sind aber auch Menschen herzlich willkommen, deren soziale Lage sich coronabedingt verschlechtert hat.

