Kostenlos bis 17:00 Uhr Corona-Krise in MV: So halten sich die Clubs in Rostock über Wasser

Die Clubs in MV waren die ersten, die schließen mussten, und zählen zu den letzten, die wieder öffnen dürfen. Die Verluste und Schulden steigen weiter an. Seit vier Monaten sind die Türen der Diskotheken verschlossen, ein Ende ist noch immer nicht in Sicht.