Seit einer Woche ist MV im „Lockdown light“. Doch der erhoffte Erfolg lässt noch auf sich warten. Die Zahl der Neuinfektionen im Nordosten steigt weiter, seit Montag gilt erstmals MV in Gänze als Risikogebiet. Die Inzidenz für das gesamte Land stieg laut Robert-Koch-Institut über die Marke von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche, in den landeseigenen Zahlen bleibt MV knapp unter der Grenze. Folgen für die Menschen im Land hat das aber vorerst nicht.

Schwesig : Haben damit gerechnet

Am Montag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales 46 Neuinfektionen. Positiv: Erstmals seit Wochen gab es in der Statistik wieder mehr Genesene als Neuinfizierte an einem Tag. Drei Landkreise sowie Schwerin sind weiterhin Risikogebiete. „Die Universität Greifswald hat uns bereits vorletzte Woche prognostiziert, dass wir in diesen Tagen die kritische Marke landesweit erreichen“, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD).

Weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens wird es dennoch vorerst nicht geben: „Aus genau diesem Grund haben wir auf dem jüngsten MV-Gipfel entschieden, die zwischen Bund und Ländern vereinbarten Schutzmaßnahmen im November auch bei uns in Kraft zu setzen. Wir haben schon reagiert, bevor wir selbst zum Risikogebiet werden.“

Für ganz MV gelten weiterhin die Kontaktbeschränkungen auf zwei Hausstände – mit maximal zehn Personen. Hotels, Restaurants, Fitnessstudios und sämtliche Freizeit- und Kultureinrichtungen bleiben weiterhin geschlossen. Eine flächendeckende Maskenpflicht im Freien oder im Unterricht an den Schulen gibt es weiter nicht. Auch der Handel darf landesweit weiter öffnen.

Lockdown bis Mitte Dezember?

Schwesig stellte sich zudem Spekulationen entgegen, wonach eine Verlängerung des Lockdowns bis in den Dezember hinein bereits beschlossene Sache sei: „Das Ziel der Maßnahmen ist, die weitere Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Es ist sieben Tage nach Inkrafttreten dafür noch zu früh.“ Auch beim Lockdown im Frühjahr hätten sich die Erfolge erst nach über einer Woche eingestellt. Damals war die Zahl der Neuinfektionen nach rund zwei Wochen deutlich gesunken.

Für kommende Woche ist erneut eine Videokonferenz mit der Kanzlerin geplant: „Dann werden wir ein erstes Fazit ziehen und müssen Ende November entscheiden, wie es dann weitergeht“, so Schwesig. „Ich halte nichts davon, jetzt über weitere Schritte zu spekulieren. Meine Bitte an die Bürgerinnen und Bürger ist, sich an die Schutzmaßnahmen zu halten. Je besser es uns gelingt, das Virus einzudämmen, desto eher können wir die Maßnahmen wieder lockern.“

Schwesig sagt, MV müsse aber noch mehr testen: „Ich habe den Wirtschaftsminister deshalb beauftragt, dass es mehr Testzentren im Land gibt.“ Das Schweriner Bildungsministerium äußert sich ebenfalls zurückhaltend für die Zeit nach November: Pläne, die Weihnachtsferien zu verlängern und vorzuverlegen, gebe es bisher nicht.

