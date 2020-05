Corona-Lockerung: Das ist los auf dem Campingplatz in Markgrafenheide

Markgrafenheide

Es ist kurz nach 10 Uhr, als Petra Matthes sich auf ihr Fahrrad schwingt und in Richtung Supermarkt steuert. Für ihr Frühstück benötigt sie noch ein paar Schrippen, Marmelade und die aktuelle Tageszeitung. Während die 52-Jährige die Wege des Camping- und Ferienparks Baltic Freizeit in Markgrafenheide entlangfährt, kann sie es noch immer kaum glauben, dass sie ihren Wohnwagen auf dem Platz beziehen durfte. „Es fällt mir schwer in Worte fassen, wie sehr mir der Ort gefehlt hat. Das hier ist, wie nach Hause zu kommen“, schwärmt die Klaustorferin.

Wie so manch andere Naturliebhaber wollten auch Matthes und ihr Ehemann die Campingsaison eigentlich schon Anfang April einläuten. Dass ihnen die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, nehmen die beiden gelassen: „Die strengen Maßnahmen dienen der Sicherheit. Das ist schon richtig so.“

Erschreckende Leere

Seit vergangener Woche aber dürfen Dauercamper mit Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern die Campingplätze der Region wieder nutzen. Der erwartete Ansturm blieb allerdings aus. „Wir hatten gehofft, dass ein paar mehr Leute nach Bekanntgabe der Lockerungen den Weg hierher finden würden“, gesteht Heike Gütschow, Eventmanagerin des Ferienparks.

Von den insgesamt 300 Dauercampern sei in den vergangenen Tagen lediglich ein Bruchteil angereist. Die Meisten davon nur übers Wochenende, um auf ihren Stellplätzen Klarschiff zu machen. Nichtsdestotrotz sei sie froh, dass nun wieder etwas Leben auf dem Gelände eingezogen ist. „Es war ein komisches Gefühl, wenn nicht sogar erschreckend, den Platz so leer zu sehen – vor allem bei dem schönen Wetter, das uns die letzten Wochen begleitet hat“, so Gütschow weiter.

Zu Hause in der Natur

Petra Matthes hingegen genießt es, dass momentan nur wenige Campingliebhaber ihre Zelte aufgeschlagen haben. „Als ehemalige Leiterin einer Kita kann ich mit Ruhe ganz gut umgehen“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Und so ist es für die 52-Jährige nicht schlimm, dass ihr Mann ihr nur an den Wochenenden Gesellschaft leistet. Der müsse nämlich arbeiten. „Ich bin in Warnemünde aufgewachsen und kenne mich hier bestens aus. Irgendeine Beschäftigung finde ich immer“, verrät Matthes und bringt die Einkäufe ins Vorzelt.

Eine Einfahrt weiter haben sich Kerstin Grimm (57), Rita Preiß (60) und Marion Haase (61) zu einem kurzen Plausch getroffen. Auch sie wissen genau, wie sie sich die Zeit vertreiben können. „Spazieren, Karten spielen, backen, eigentlich ist hier alles wie zu Hause, nur dass man deutlich öfter im Freien ist“, berichtet Grimm, die ihren Hauptwohnsitz in Lütten Klein hat.

Aus sicherer Entfernung bringen sich die Freundinnen auf den neusten Stand. Es ist Wochen her, dass sie sich das letzte Mal gesehen haben. Zwar hat Marion Haase ihren Stellplatz vor Jahren gegen einen Kleingarten um die Ecke eingetauscht, den Campingplatz besucht sie aber noch heute gerne. „Die Atmosphäre ist einfach super schön. Ich kann mich davon nicht lösen“, verrät die Grevesmühlerin.

Absprache mit dem Gesundheitsamt

Damit es den Angereisten auf ihren Stellflächen an nichts fehlt, habe man pünktlich zum 1. Mai das Wasser angestellt. Aushänge weisen auf die geltenden Hygienevorschriften hin. Sämtliche Sanitäranlagen müssen vorerst geschlossen bleiben. Sehr zum Ärger einiger Dauercamper. „Diese Vorschrift der Landesregierung ist doch völlig blödsinnig. Die Waschräume bieten ausreichend Platz, um sich aus dem Weg zu gehen“, findet Grimm.

Um zu schauen, welche weiteren Vorkehrungen in den kommenden Wochen zu treffen sind, haben die Betreiber des Ferienparks in den nächsten Tagen einen Termin mit dem zuständigen Gesundheitsamt organisiert, wie Gütschow bestätigt. „ Unser Platz ist groß genug, so dass die Gäste hier ausreichend Abstand zueinander halten können. Die Natur hilft dabei“, betont sie.

Hoffen auf Urlauber im Sommer

Während der Campingplatz so langsam aus seinem Corona-Schlaf erwacht, fährt die Polizei Streife und kontrolliert, dass sich auf dem Gelände tatsächlich nur Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern tummeln. Dabei werden vor allem Kennzeichen von außerhalb ins Visier genommen.

Viel zu tun haben die Beamten angesichts der noch immer großen Leere allerdings nicht. „Wir hoffen sehr, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch ein paar Nachzügler kommen. Spätestens im Sommer wird es bestimmt deutlich voller werden“, ist Gütschow zuversichtlich.

Von Susanne Gidzinski