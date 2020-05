Covid-19 - Corona-Lockerung in MV: So läuft der Neustart in Nagel- und Kosmetik-Studios

Nach wochenlangem Lockdown haben am Donnerstag Kosmetiksalons, Nagel- und Tattoostudios wieder für Kunden öffnen dürfen. Die Nachfrage nach Terminen ist groß. Und auch Therapeuten bekommen wieder mehr zu tun.