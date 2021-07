Rostock

Spielt der FC Hansa Rostock sein erstes Heim-Duell in der Zweiten Fußball-Bundesliga vor ausverkauften Rängen? Nachdem sich Vertreter aller Bundesländer jetzt auf gemeinsame weitere Lockerungen bei Zuschauerzahlen verständigt haben, steigt bei Fußballfans in MV die Hoffnung. Schließlich ist in den entsprechenden Leitlinien von bis zu 25 000 zulässigen Besuchern die Rede.

„Diese Zahlen dürften vielleicht für die Allianz Arena in München interessant sein. Für das Ostseestadion greifen sie aber eher nicht“, bremst der Schweriner Regierungssprecher Andreas Timm entsprechende Erwartungen. Denn in den Leitlinien wird ebenfalls festgelegt, dass die Stadien trotz höherer Obergrenze maximal zur Hälfte belegt werden dürften. Das heißt: Im Ostseestadion könnten laut Neuregelung zur neuen Saison weniger als 13 000 Zuschauer live bei den Spielen dabei sein.

Land erlaubt bereits 15 000 Zuschauer

Mecklenburg-Vorpommern erlaubt in seiner derzeit geltenden Verordnung für Großveranstaltungen aber bereits mehr Zuschauer. Bis zu 15 000 Hansa-Fans dürfen ins Stadion – „wenn der Verein ein entsprechendes Hygienekonzept vorlegt, das genehmigt wird“, so Timm. Dem FC Hansa bringen die Neuregelungen also keine Verbesserungen. Und ob sie auch für Kulturveranstaltungen, wie Konzerte, Festivals oder beispielsweise die Hanse Sail, gelten, ist laut Andreas Timm ebenfalls noch fraglich.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Denn es handelt sich bisher nur um Leitlinien, die noch keine Rechtskraft haben“, erklärt er. Dafür bedürfe es einer Diskussion und Entscheidung im jeweiligen Landesparlament. „Und das ist bei uns in Mecklenburg-Vorpommern frühestens am kommenden Dienstag möglich“, so Timm.

MV will keine Ausnahmen

In den Neuregelungen stünde explizit drin, dass gerade für den Bereich der Kultur jedes Bundesland selbst entscheidet, wie viele Besucher zugelassen werden. Dazu gibt es bisher in MV aber laut Regierungssprecher noch keine Tendenz. Entscheidend sei – auch bei den neuen Obergrenzen – in jedem Fall immer die regionale Corona-Situation. Zutritt haben Geimpfte, Getestete sowie Genesene.

Umfrage: Finden Sie es richtig, dass jetzt auf Veranstaltungen bis zu 25.000 Zuschauer erlaubt werden? Stimmen Sie hier ab.

Wie die neue Obergrenze ausgelegt wird, sei bundesweit unterschiedlich. „Eines haben wir aber schon jetzt klar gesagt: Eine Ausnahme der neuen Obergrenze wird es in MV nicht geben. Wir halten es für völlig undenkbar, über 25 000 Zuschauer zu gehen“, so Andreas Timm.

Von Claudia Labude-Gericke