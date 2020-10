Rostock

Für das Geburtstagskind könnte dieser 18. Geburtstag richtig teuer werden: Der Landkreis Rostock ermittelt gegen die Organisatoren einer privaten Feier in Güstrow. Im schlimmsten Fall droht dem Geburtstagskind eine Strafe von bis 25 000 Euro.

Bei der Party vor gut zwei Wochen waren insgesamt 95 Gäste anwesend – mindestens 14 davon haben sich mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert. Die Feier gilt als einer der beiden Virus-Hotspots im Landkreis.

Party wurde zum Hotspot

Mit einer Inzidenz von 40,9 Fällen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt der Landkreis nur knapp unter der 50er Grenze, ab der weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens verhängt werden müssen. Auslöser sind zwei Infektionsgeschehen – am John-Brinckman-Gymnasium in Güstrow und besagte Geburtstagsfeier, an der nach OZ-Informationen neben Schülern des Gymnasiums auch Studenten der Polizei-Hochschule des Landes teilgenommen haben sollen.

„Uns sind die Kontakte aller Teilnehmer bekannt. Bis auf einen sind alle 95 Feiergäste kontaktiert und in Quarantäne versetzt und in der Gesundheitsüberwachung“, so Landkreis-Sprecher Michael Fengler. Kurios: Per E-Mail hätten die Organisatoren zwar das Gesundheitsamt über eine Feier informiert, allerdings keine Teilnehmerzahl genannt. Auch die Hinweise des Amtes auf geltende Regelungen seien ignoriert worden. „Wir werden gegen die mutmaßlichen Verursacher des Infektionsgeschehens rechtlich vorgehen“, so Landkreis-Sprecher Michael Fengler.

Landkreis Rostock bleibt bei lokalen Verschärfungen

Der Landkreis bleibt dabei – und hat weiterhin nur in Güstrow und dem Amt Güstrow-Land strengere Regeln angeordnet: „Die Corona-Ampel des Landes ist eine Empfehlung. Außerhalb der Stadt Güstrow und des Amtes Güstrow-Land gibt es bisher nur einige wenige Fälle, die im Zusammenhang mit diesen Ausbrüchen stehen. Verschärfte Regeln im gesamten Landkreis wären daher nicht verhältnismäßig“, lässt Landrat Sebastian Constien ( SPD) ausrichten.

OZ-Forum mit Experte Reisinger

Fragen rund um die Pandemie in MV können Sie am Mittwoch auch dem Corona-Experten Emil Reisinger von der Unimedizin Rostock stellen. Der Tropenmediziner und Experte für Infektionskrankheiten wird in einem Telefonforum der OSTSEE-ZEITUNG Rede und Antwort stehen und Leserfragen rund um die Corona-Krise beantworten. Anrufen können Schüler, Eltern, Pädagogen, aber auch interessierte Bürger.

Wann? Mittwoch, 28. Oktober, von 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Telefon: 0381-365-100. Meinungen und Fragen können schon vorher an chefredaktion@ostsee-zeitung.de geschickt werden.

Von Andreas Meyer