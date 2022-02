Rostock/Schwerin

„Na da muss aber ganz dringend mal ein neuer her.“ Begeistert ist der junge Assistenzarzt nicht, als er einer Frau im Rostocker Impfzentrum in der Schwaanschen Straße die Spritze zur Auffrischung ihres Schutzes gegen das Coronavirus gibt. „Ich trage das jetzt noch mal hier ein, aber besorgen Sie sich bitte unbedingt einen neuen Impfausweis.“

Dass seine Begeisterung keine Wellen schlägt, liegt offensichtlich daran, dass die Frau einen Impfpass besitzt, der noch in der DDR ausgestellt wurde – so wie viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, die vor 1991 geboren wurden. Ganz zeitgemäß ist das kleine Büchlein im roten Einband, auf dem Hammer und Zirkel von einem Ährenkranz umschlungen sind, sicher nicht mehr. Aber trotzdem noch gültig.

Ärzte dürfen alternativ Ersatzbescheinigungen ausstellen

„Mit einem Impfausweis besitzt man ein international und lebenslang gültiges Dokument, in dem durchgeführte Impfungen und assoziierte andere Maßnahmen dokumentiert werden“, erklärt die Nationale Lenkungsgruppe Impfen (NaLI). Und auch das Bundesministerium für Gesundheit sagt: „Die roten und weißen Impfpässe, die mittlerweile vom gelben Impfpass abgelöst wurden, sind in Deutschland nach wie vor gültig und können weiterhin verwendet werden.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dennoch kann ein Arzt es ablehnen, eine aktuelle Schutzimpfung, beispielsweise gegen das Coronavirus, in den Impfpass aus der Deutschen Demokratischen Republik einzutragen. Allerdings nur dann, wenn eine Alternative angeboten wird. So gilt laut Paragraf 22 des Infektionsschutzgesetztes (IfSG): „Die zur Durchführung von Schutzimpfungen berechtigte Person hat jede Schutzimpfung unverzüglich in einem Impfausweis oder, falls der Impfausweis nicht vorgelegt wird, in einer Impfbescheinigung zu dokumentieren.“

Das heißt, auch wer gar keinen Impfpass vorlegen kann, wenn er die Spritze bekommt, muss eine Ersatzbescheinigung erhalten. Das kommt häufiger bei Unfällen zum Tragen, wenn verletzte Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen und unklar ist, ob beispielweise ein aktueller Schutz gegen Tetanus vorliegt.

Bei vereinbarten Terminen für Impfungen sollte jedoch idealerweise ein Impfpass mitgebracht werden. Für die Immunisierung gegen das Coronavirus gibt es alternativ einen speziellen Vordruck, den die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Verfügung stellt.

Neue international anerkannte Impfpässe sind derzeit Mangelware

In der Regel wird der Impfpass in Deutschland schon bei der ersten Impfung im Säuglingsalter ausgestellt. Wer diesen verloren hat oder sein Dokument aus DDR-Zeiten erneuern lassen möchte, weil er ins Ausland reisen möchte – dafür wird in der Regel dann doch der international anerkannte gelbe Impfausweis der Weltgesundheitsorganisation (WHO) benötigt – kann sich laut BZgA in Arztpraxen oder beim Gesundheitsamt kostenlos einen neuen aushändigen lassen.

Wer ins Ausland reisen will, braucht in der Regel aber doch den gelben Impfpass der Weltgesundheitsorganisation WHO und den Nachweise über die Corona-Impfung am besten digital auf dem Handy. Quelle: Imago Images

Auch in Apotheken sind diese theoretisch erhältlich, aber derzeit oft Mangelware. Weil die Nachfrage so hoch sei, hätten sie schon seit Wochen keine gelben Hefte mehr da, sagt eine Mitarbeiterin der Hansa-Apotheke in der Parkstraße in Rostock. Auch in der Adler-Apotheke in der Leonhardstraße gestalte sich die Situation ganz ähnlich, sagt eine Angestellte und empfiehlt den Digitalen Impfpass, der 2021 in Deutschland eingeführt wurde, als Alternative.

Digitaler Impfpass ersetzt Papierdokument nicht

Um Corona-Impfungen nachzuweisen, kann der auch nützlich sein und in einer App auf dem Handy immer dabei. In Restaurants und bei Veranstaltungen oder beim Einkauf im Einzelhandel werden die digitalen Nachweise zur Einhaltung der 2G-Regeln sogar bevorzugt, weil sie einfach eingescannt werden können. Der Digitale Impfausweis ist laut Bundesregierung aber grundsätzlich freiwillig und ersetzt auch deshalb nicht das Papier zur Dokumentation.

Das sollte möglichst aktuell sein. Helfen kann dabei der Hausarzt, auch wenn beispielsweise im Impfzentrum Ersatzbescheinigungen ausgestellt wurden. Gemäß Paragraf 22 des Infektionsschutzgesetzes ist „jeder Arzt berechtigt, einen Nachtrag im Impfausweis vorzunehmen, auch wenn sie oder er die Impfung nicht selbst durchgeführt hat.“ Die Corona-Schutzimpfung dürfen auch Apotheker in den Impfpass übertragen, wenn die Impfdokumentation vorgelegt wird, heißt es darin weiter.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis zu zehn Jahre nach der Impfung muss die jeweilige Impfstelle gemäß der ärztlichen Aufbewahrungsfrist eine Ersatzbescheinigung, beziehungsweise einen neuen Impfpass ausstellen. Allerdings ist für diese Aktualisierung mit Wartezeiten zu rechnen. Lassen sich die Impfungen rückwirkend nicht dokumentieren, müssen diese nachgeholt oder aufgefrischt und ein neuer Impfpass ausgestellt werden, schreibt das Bundesgesundheitsministerium vor.

Von Katrin Zimmer