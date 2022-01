Männer, Frauen und Kinder sind am Montag in fünf Orten im Landkreis Rostock zusammen losgezogen, um gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht zu protestieren – in Güstrow, Teterow, Bützow, Laage und Schwaan. Bei einer Demo kam es zu einem Zwischenfall.