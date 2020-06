Rostock

Rostock sieht rot: Ob Stadthalle, Hansemesse oder Warnemünder Leuchtturm – in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni werden in und rund um die Hansestadt etliche markante Gebäude in rotes Licht getaucht. Das Signal, das davon ausgehen soll: In der Veranstaltungsbranche herrscht Alarmstufe Rot.

Dahinter steckt die bundesweite Aktion „Night of Lights“. Kultur- und Veranstaltungszentren werden rot illuminiert, um auf die prekäre Situation aufmerksam zu machen, in der die Veranstaltungsbranche seit Beginn der Covid-19-Krise steckt. Bundesweit haben sich mehr als 4700 Kulturstätten angemeldet, die Montagnacht erleuchtet werden sollen, darunter das Brandenburger Tor, der Berliner Fernsehturm und die Zeche Zollverein in Essen.

Anzeige

Viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

„Die Veranstaltungswirtschaft steht auf der Roten Liste der akut vom Aussterben bedrohten Branchen“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Die Lichtaktion soll ein „leuchtendes Mahnmal und ein flammender Appell der Veranstaltungswirtschaft zur Rettung unserer Branche, die echte Hilfe anstelle von Kredit-Programmen benötigt“, sein. Die Akteure senden damit auch ein eindringliches Signal an die Politik. Sie soll in einen Dialog mit der Branche treten, um gemeinsam Wege aus der Krise zu finden. Ansonsten drohe eine deutschlandweite Insolvenzwelle, die viele Arbeitsplätze kosten werde.

Weitere OZ+ Artikel

Denn große Partys, Kongresse, Konzerte – seit Anfang März dürfen sie nicht stattfinden. Folglich macht die Branche seitdem quasi keinen Umsatz mehr. Und daran ändert sich so schnell auch nichts: Mindestens bis zum 31. August dürfen – Stand heute – in geschlossenen Räumen maximal 100 Leute zusammenkommen.

Verbot von Großveranstaltungen bis Oktober: Was das für MV bedeutet

Mit einer nächtlichen Aktion hatte das Neptun-Hotel in Warnemünde bereits Anfang April viel Aufsehen erregt: Mit hell erleuchteten Zimmern zauberte das Haus ein Herz an seine Fassade – ein Lichtblick während des Lockdowns und Zeichen der Verbundenheit mit allen Helfern in der Covid-19-Krise. Nun aber werden gleich etliche Gebäude alle Blicke auf sich ziehen.

Wer sehen will, wie bei der „Night of Light“ bundesweit markante Gebäude erleuchtete werden, hat online die Chance dazu: Am 22. Juni soll ab 20 Uhr auf www.night-of-light.de ein Livestream mit Videoeinspielern und Fotos aus allen Teilen Deutschlands beginnen.

Lesen Sie auch

Lichtblick in der Corona-Krise: Hotel Neptun in Warnemünde zeigt Herz

Von ab