Der Protest gegen die Corona-Auflagen in Rostock wird größer: Bis zu 10 000 Personen beteiligten sich am Montagabend an einer unangemeldeten Demonstration, mehr als dreimal so viele wie in der Woche zuvor. Bis auf wenige Ausnahmen blieb es friedlich, allerdings trugen nur wenige Demonstranten Maske oder achteten auf Abstände.