Rostock

Mehrere Tausend Menschen demonstrierten am Montagabend in Rostock erneut gegen die Coronamaßnahmen und legten für etwa vier Stunden den Verkehr rund um die Innenstadt lahm. Laut Polizei beteiligten sich 3000 bis 4000 Leute. Die allermeisten hielten sich nicht an die Maskenpflicht. Als Reaktion darauf stoppte die Sicherheitskräfte den Zug mehrfach.

In der August-Bebelstraße drohte die Situation gut eine Stunde nach Beginn zu eskalieren. Die Polizei setzte Pfefferspray gegen einzelne Demonstranten ein, die eine Polizeikette durchbrechen wollten. Insgesamt waren knapp 600 Polizisten im Einsatz.

Anschließend zog der Demonstrationszug weiter durch die Doberaner Straße, Am Strande, Holzhalbinsel und Warnowufer zurück zum Startpunkt am Rosengarten, ohne größere Zwischenfälle. Kurz vor Ende kündigte die Polizei am Gerberbruch Kontrollen der Maskenpflicht an, Verstöße sollten geahndet werden.

Daraufhin setzten sich mehrere Hundert Demonstranten ab. Ohne die angekündigten Maskenkontrollen ging die Demonstration weiter. Wie bereits bei den vorangegangenen Montagen forderten die Teilnehmer „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung“ ohne Impfpflicht und ein Ende der Corona-Auflagen.

Neue Versammlungsleiterin

Unter den Teilnehmer befanden sich bekannte Neonazis wie der Abrissunternehmer Sven Krüger aus Jamel (Ludwigslust-Parchim) und Daniel Sebbin von der sogenannten Identitären Bewegung aus Rostock. Versammlungsleiterin war erstmals Petra Albrecht-Kühl.

Eine neue Versammlungsleitung war eine Auflage der Stadt gegen den Anmelder und bisherigen Versammlungsleiter Jens Kaufmann, dem die Polizei vorwirft, bei früheren Demos die Situation durch taktische Spielchen eskaliert zu haben. Die Greifswalderin Albrecht-Kühl ist Mitorganisatorin der Corona-Proteste in Wolgast und Mitglied der AfD. Sie sei hier als Privatperson, ihr Einsatz bei der Demo habe nichts mit ihrer Parteiangehörigkeit zu tun, sagte sie der OZ.

Zwei Gegendemonstrationen

Bei zwei angemeldeten Gegendemos von „Bunt statt Braun“ und dem Kreisverband der Rostocker Linken kamen mehrere Hundert Leute zusammen, die Polizei sprach von 300 Teilnehmern. „Wir wollen ein Zeichen setzen gegen die Unterwanderung der Coronademos durch Rechte“, sagte Fabian Scheller von „Bunt statt Braun“.

Von Susanne Gidzinski und Gerald Kleine Wördemann