Rostock

Unter dem Motto „Füreinander miteinander für Frieden und Demokratie“ protestierten am Sonnabend auf dem Neuen Markt in Rostock rund 100 Bürgerinnen und Bürger gegen Corona-Beschränkungen. Angemeldet hatte die Veranstaltung die Volksinitiative „Sofort zurück zur Demokratie“, deren Anhänger seit Wochen in Rostock, Stralsund und Greifswald auf die Straße gehen. Die Initiative rund um den Stralsunder Initiator Ulrich Langer fordert die sofortige Abschaffung der Pandemieregelungen in MV. In einer Unterschriftenliste wird die Landesregierung aufgefordert „die Landesverfassung wieder vollständig in Kraft zu setzen“ sowie „die Bundesregierung zu zwingen, die Grundrechte uneingeschränkt wieder in Kraft zu setzen“.

„Coronabeschränkungen sind Panikmache und Hetze“

„Meiner Meinung nach ist die Aufrechterhaltung der Maßnahmen kriminell“, sagt Hugo Hasse, Körper-Geist-Coach aus Rostock, der als einer der Redner ans Mikro tritt. Die Coronabeschränkungen bezeichnet er als Panikmache und Hetze gegen Menschen. „Ich würde das strafrechtlich verfolgen lassen“, sagt Hasse. Als Redner am Mikro wählt er weniger krasse Worte. Dort geht es in erster Linie um Frieden und Freiheit. „Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“, ist auf einem Plakat im Hintergrund zu lesen. „Gemeinsam werden wir eine neue Gesellschaft gründen“, ruft Hasse und wird eifrig beklatscht.

Anzeige

Zur Galerie Corona-Protest und Gegendemo in Rostock

Es ist eine bunte Mischung von Demonstranten, die sich auf dem Neuen Markt versammelt hat: Sie reicht von der Volksinitiative über Vertreter des Vereins „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“, Pädagogen, die sich um die Situation der Schulkinder sorgen, Selbstständigen mit Existenzängsten bis hin zu Bürgern, die sich schlichtweg entmündigt fühlen. Auch einige AfD-Anhänger sind unter den Zuhörern. Eine Schülerin hat ihren Unmut über die Maskenpflicht in einem Lied verarbeitet. Neben Schildern wie „Pilgern für den Frieden – die Welt braucht eine Umarmung“ sieht man meditierende Frauen am Boden sitzen.

Weitere OZ+ Artikel

Bürger fühlen sich bevormundet

„Liebevoll, menschlich, wahrhaftig“, hat Susanne Balke aus Rostock auf ihren Schirm geschrieben. Mit dieser Haltung sei sie auf den neuen Markt gekommen, um gegen die Corona-Regelungen in MV zu protestieren. „Die politischen Maßnahmen sind der aktuellen Situation einfach nicht angemessen“, sagt die Kinderkrankenschwester aus Rostock. Als Bürgerin fühle sie sich bevormundet. „Die Grundrechte sind schon stark beschnitten und es wird noch mehr“, ist sie sich sicher. Dazu werde die Angst vor dem Virus in der Gesellschaft gezielt verbreitet, glaubt sie.

Sebastian Kolbe hat ein anderes Anliegen: Durch das Virus und die Tatsache, dass er nicht arbeiten könne, sei ihm das Einkommen weggebrochen. „Und die Hilfen für Selbstständige kommen bei mir nicht wirklich an“, beklagt der Schmied von der Insel Rügen, der in seiner Arbeitskleidung gekommen ist. „Was tun wir den Kindern an“, hat Musikpädagogin Caroline Siegmund auf ihr Plakat geschrieben. Ihr liegt vor allem die Situation an den Schulen und in den Pflegeheimen am Herzen. „Die alten Menschen werden dort einfach allein gelassen“, beklagt sie.

Prominente Unterstützung von Thomas Putensen

Susanne Kreft hingegen macht sich Sorgen um die Arzt-Patienten-Beziehung. Das Tragen einer Maske, eine Impfung sowie ein Abstrich zum Corona-Test müssten auf der freien Entscheidung der Menschen basieren, betont die Rostocker Ärztin. Prominente Unterstützung kam von Musiker Thomas Putensen, der – wie bereits bei Protesten in Vorpommern – auch in Rostock mit musikalischen Einlagen vertreten war. Er kritisierte eine zu einseitige Darstellung und forderte unter eine offenere Diskussion über das Coronavirus in der Gesellschaft.

Spontane Gegendemonstration

Zu einer spontanen Gegendemonstration, die erst um 14 Uhr vom Bündnis „ Rostock for Future“ angemeldet worden war, fanden sich rund 55 Teilnehmer ein, darunter auch Vertreter der Antifa. Die Demo stand unter dem Motto „Vereint hinter der Wissenschaft“. Man vertraue auf die Forschung, sagte ein Sprecher von „ Rostock for Future“. „Wenn die Regelungen nötig sind, um Menschenleben zu retten, dann sollte man sich auch daran halten.“ Untermalt wurde das durch Plakate wie „Eure Freiheit ist für andere tödlich“. Mit der Demo wolle man sich zudem gegen rechte Tendenzen innerhalb der Gruppe der Corona-Gegner positionieren. Rund 100 Beamte der Landespolizei sicherten die Zusammenkünfte ab, die beide friedlich verliefen.

Lesen Sie auch

Von Stefanie Büssing