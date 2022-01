Bad Doberan

Mit Trillerpfeifen, Kerzen und Musik sind in dieser Woche an mehreren Orten im Landkreis Rostock Menschen zusammengekommen, um ein Zeichen gegen die Corona-Politik zu setzen. Erstmals fanden Corona-Spaziergänge in Kühlungsborn und Neubukow statt, zudem gingen Männer, Frauen und Kinder auch in Bad Doberan, Gnoien, Teterow, Schwaan, Bützow, Güstrow und Laage spazieren.

Sie sind gegen die angekündigte Impflicht, mit der Corona-Politik unzufrieden, gegen eine Maskenpflicht für Kinder: Hunderte Menschen waren in dieser Woche unterwegs. In Bad Doberan waren es Mittwoch mit etwa 300 die meisten. „Friede, Freiheit, Selbstbestimmung“ riefen sie begleitet von Trillerpfeifen. „Auf die Straße“, forderte ein Mann auf und lenkte die Masse vom Gehweg auf die August-Bebel-Straße. Am Alexandrinenplatz ging es wieder auf den Gehweg.

„Die eingesetzten Beamten mussten in geringem Maße verkehrsregulierend eingreifen, um die Demonstranten ungehindert gehen zu lassen“, teilt Polizeisprecherin Kristin Hartfil mit. „Trotz Ansprache gab sich keine Person als Versammlungsleiter zu erkennen und daher wurde eine Strafanzeige wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.“ Nicht zum ersten Mal. Auch in Kühlungsborn, Neubukow, Güstrow, Bützow und Laage gab es solche Anzeigen.

130 Menschen in Kühlungsborn am Dienstag

Die Versammlungen im Landkreis Rostock diese Woche, an denen überwiegend bürgerliches Klientel teilgenommen hätte, seien laut Polizei friedlich verlaufen. Der Aufruf zu den Treffen findet in den sozialen Medien statt. So werde hier für jeden Dienstag aufgerufen, sich unter dem Motto „Kühlungsborn spaziert“ am Bahnhof Ost zu treffen, informiert Kristin Hartfil. Es seien 130 Personen erschienen, um ihren Unmut gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen zum Ausdruck zu bringen. Auf das Einhalten der Abstände beziehungsweise das Tragen der Masken sei aufmerksam gemacht worden, sodass grundsätzlich die Regelungen der gültigen Corona-Landesverordnung eingehalten worden seien. Die Menschen gingen vom Bahnhof zum Rathaus und zündeten dort Kerzen an, die auf dem Boden abgestellt wurden.

Am Donnerstag zogen in Neubukow etwa 120 Personen durch die Stadt. Auch hier wurde der Protest unter anderem mit Musik und Trillerpfeifen untermalt und mit den Ausrufen „Friede, Freiheit, Selbstbestimmung“ zum Ausdruck gebracht.

Stefanie Drese: Kenne Sorgen und Nöte der Bürger

Stefanie Drese: „Ich bin täglich im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, ich kenne deshalb ganz unterschiedliche Sorgen und Nöte in der Corona-Pandemie. Diese fließen in unsere Entscheidungen auf Landesebene ein.“ Quelle: Anja Levien

Bürgermeister und Landespolitik haben die Corona-Spaziergänge im Blick. „Ich bin täglich im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, höre mir Meinungen an und informiere mich über die Situation zum Beispiel in den Krankenhäusern oder in der Jugendarbeit und biete regelmäßig Bürgersprechstunden an“, sagt Stefanie Drese (SPD), zu deren Wahlkreis als Landtagsabgeordnete Bad Doberan, Kühlungsborn und Neubukow gehören und die Gesundheitsministerin des Landes ist. „Ich kenne deshalb ganz unterschiedliche Sorgen und Nöte in der Corona-Pandemie. Diese fließen in unsere Entscheidungen auf Landesebene ein. Ich habe bei vielen Corona-Demonstranten dagegen den Eindruck, dass Informationen nur sehr einseitig aus oft sehr fragwürdigen Quellen bezogen werden.“

Kozian: Bürgermeister kann gegen Bundespolitik nichts auswirken

„Die Menschen gehen mit unterschiedlichen Beweggründen spazieren“, sagt Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos). „Wir kennen die Sorgen und die Argumente der einen und der anderen Seite.“ Vielen ginge es um die diskutierte Impflicht, aber auch „um die Maskenpflicht und die Einschränkung der persönlichen Freiheit“.

Rüdiger Kozian (parteilos), Bürgermeister Ostseebad Kühlungsborn: „Die Menschen gehen mit unterschiedlichen Beweggründen spazieren. Wir kennen die Sorgen und die Argumente der einen und der anderen Seite.“ Quelle: Cora Meyer

Zwar wurden Kerzen vor dem Rathaus entzündet, aber die Frage sei, „was kann ein Bürgermeister gegen die Politik der Bundesregierung auswirken? Gar nichts.“ Ein Bürgermeister habe keinen Einfluss auf die Rechtsverordnung vom Land oder Bund oder Einfluss auf die Ministerpräsidentenkonferenz.

In Kühlungsborn würden Menschen mitgehen, die auch in anderen Städten spazieren. Die Corona-Demonstrationen in Rostock, bei denen Tausende Menschen mitlaufen, seien eine ganz andere Liga. Da müsse man aufpassen, wer da mit marschiert, sagt Kozian. In Kühlungsborn sei es sehr friedlich. „Wir gehen da mit Augenmaß ran.“

Für Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz seien die Spaziergänger Demonstranten. Mit diesen sei er im Gespräch – zumindest mit denen, die aus Bad Doberan kommen. Das seien nach seiner Ansicht maximal 50, von 13 500 Einwohnern. Wie Rüdiger Kozian sei auch bei seinen Gesprächen vor allem die Impflicht und die Ablehnung der Corona-Regeln als Gründe für den Protest genannt worden. „Was diese Menschen eint, ist, dass sie ihren Glauben an Staat und Politik verloren haben“, sagt Jochen Arenz. Er sei daran interessiert, dass es friedlich auf den Gehwegen und Straßen bleibe.

