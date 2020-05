Corona-Proteste in MV: So ticken die „Spaziergänger“ in Rostock

Rostock

Ungemütlich ist es auf dem Neuen Markt in Rostock. Und das liegt an diesem Montagabend im Mai 2020 nicht allein am Wetter. Seit mehr als zwei Monaten ist das öffentliche Leben in der Hansestadt, in Deutschland, auf der ganzen Welt eingeschränkt.

Mehr und mehr Bürger wollen das nicht hinnehmen – und gehen auf die Straße. Nicht zum Demonstrieren, sondern zum gemeinsamen Spazieren. Ohne Maske und Mindestabstand. Die Stimmung dabei: wolkig, nicht heiter. Und dass es Montag erstmals seit mehr als zwei Monaten keine einzige Corona-Neuinfektion in MV gab, trübte die Großwetterlage noch mehr.

Anzeige

600 Menschen – Tendenz steigend

„Corona-Spaziergang“ nennt sich diese neue Form des Protestes. 300 Menschen waren vor einer Woche in Rostock dabei, 600 sind es nach Angaben von Polizei-Einsatzleiter Daniel Schmidt dieses Mal. Tendenz steigend.

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie Rund 600 Menschen haben am Montagabend gegen die Corona-Beschränkungen in Rostock demonstriert. Sie zogen klatschend durch die Innenstadt. Ihr Ziel: das Thema „Umgang mit der Corona-Pandemie“ in die Gesellschaft tragen.

Eltern mit Kindern sind dabei, ältere Ehepaare, nur vereinzelt ein paar junge Menschen. Es geht vom Neuen Markt die Lange Straße entlang und durch die „Kröpi“ zurück. Eskortiert von der Polizei in schwerer Demo-Montur. Doch eine Demo ist das nicht. Soll es auch nicht sein. Denn für Demos gibt es derzeit strenge Auflagen. Maskenpflicht etwa. Genau die aber wollen die Spaziergänger nicht.

Deshalb melden sie ihre Treffen nicht an, organisieren sich über Gruppen im Internet, Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Polizei schaut meist zu, schreitet nicht ein. Spaziergänge waren nie verboten.

„Wir sind keine Nazis“

Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Nazis – vor allem in den sozialen Medien im Internet sind die „Spaziergänger“ in den vergangenen Tagen in Verruf geraten. Und ja: Auch in Rostock sind Vertreter vom rechten politischen Rand mit dabei. Steffen Reinicke etwa, Vorstandsmitglied der AfD in Rostock. Und etliche Gesichter, die erst am Sonnabend mit der AfD offiziell auf dem Neuen Markt demonstrierten. Julian Barlen, Rechtsextremismus-Experte der SPD-Landtagsfraktion, spricht später am Abend davon, dass auch gewaltbereite Anhänger der rechten Szene und Mitglieder der Identitären Bewegung dabei gewesen seien. Allerdings kaum mehr als 30 von 600 Teilnehmern.

Die meisten Spaziergänger aber wollen mit der AfD nichts zu tun haben – und sie wollen auch nicht an den rechten Rand gestellt werden: „Sehe ich für Sie aus wie ein Nazi?“, fragt ein junger Familienvater direkt. Nein, tut er nicht. Auch wenn sich politische Gesinnung natürlich kaum am Äußeren ablesen lässt. Der Mann ist selbstständig, trägt bei der Demo sein jüngsten Kind auf den Schultern und möchte lieber anonym bleiben. Ein Foto? „Nein, bitte nicht.“ Im Internet werde jeder, der die Maßnahmen anzweifelt, sofort abgestempelt.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Ja, er mache sich Sorgen – nicht so sehr um seine Zukunft, aber um Freunde und Nachbarn. Kurzarbeit, Entlassung: Der wirtschaftliche Abstiege gehe sehr schnell. Eine diffuse Sorge vor dem Morgen ist es, die viele Menschen auf die Straße treibt. Seine Frau ist Biologin, spezialisiert auf Toxikologie. „Ich arbeite im Verbraucherschutz, mache Risikoanalysen. Ich habe den ganzen Tag mit Gesundheitsgefahren zu tun. Das Coronavirus aber gehört in MV nicht dazu.“ Ja, in Bayern oder Teilen Nordrhein-Westfalen – dort, wo es hohe Infektions- und auch Sterberaten gibt – seien die Maßnahmen nachvollziehbar. Auch über Wochen.

„Aber in MV ist es doch quasi unmöglich, sich anzustecken.“ Warum also das starre Festhalten an Kontaktverboten? An Maskenpflicht? Stattdessen lasse die Regierung die Wirtschaft kaputtgehen. Da helfen auch keine Rettungspakete. „In der Innenstadt stehen doch schon so viele Läden leer. Es werden noch mehr werden.“ Und ja: Auch die junge Mutter will sich wieder frei bewegen können, ihre Kinder sollen sich wieder frei bewegen können.

„Uns wird Angst gemacht“

Auch Ute K. und Tina S. sind beim Spaziergang dabei. Eine der Freundinnen arbeitet „im Ministerium“, da wolle sie lieber nicht den ganzen Namen nennen. „Aber uns wird doch Angst gemacht. Die Regierung hört doch einzig allein die Virologen“, sagt Tina. Ja, Covid-19 könne sehr schlimm verlaufen. Das leugne niemand: „Ich arbeite in der Pflege. Ich weiß, wie wichtig es ist, die Älteren zu schützen.“ Aber der Politik sei das Augenmaß verloren gegangen: „Das Modell Schweden gefällt mir deutlich besser. Dort sind auch Fehler gemacht worden. Aber die gesteht die Politik auch ein.“

Ihrer Freundin Ute geht es um die Kinder: „Die werden von der Politik völlig vergessen! Die leiden aber doch noch mehr als wir Erwachsenen.“ Kein Spielen mit Freunden, kaum Schule, kaum Kita: Viele Kinder würden dadurch geradezu traumatisiert. „Aber auf Experten, die darauf hinweisen, hören unsere Regierungen ja nicht.“ Und weiter „Merkt denn keiner dort oben, was wir den Kindern antun? Die zählen nicht, die haben keine Lobby.“ Deshalb gehe sie spazieren. Weil das Land eben nicht nur aus Risikogruppen bestehe.

„Ich will selbst entscheiden“

Jörg Waskewitz ist seit 20 Jahren Mitglied der FDP. „Ich lasse mich nicht länger als Nazi beschimpfen, nur weil ich die Maßnahmen infrage stelle“, sagt er. Auch an diesem Montag demonstriert das linke Spektrum gegen den Spaziergang. Es kommt zu einzelnen Rangeleien, meldet die Polizei. Isabel Pejic vom Bündnis „ Rostock nazifrei“ bezeichnet die Teilnehmer im Nachgang ganz pauschal als „Corona-Leugner“. Waskewitz hält dagegen: „Hier spaziert die Mitte der Gesellschaft. Wir wollen auch nicht, dass die Rechten hier das Sagen haben.“ Was er will? „Ich will selbst entscheiden, wie ich mich schütze.“ Ja, das Virus sei gefährlich. „Aber das rechtfertigt nicht, in die Grundrechte aller Menschen einzugreifen.“

Tommy Selendt steht ebenfalls mit Namen und auch Gesicht zu dem, was er denkt: Ja, die Maßnahmen seien überzogen. 20 000, 30 000 Tote hätten auch die jüngsten Grippewellen zur Folge gehabt. „Der Politik geht es doch nicht wirklich um die Menschen, sondern darum, die eigenen Köpfe zu retten. Es geht nur darum, gut dazustehen.“ Dafür würden nun Existenzen geopfert, die Wirtschaft auf Jahrzehnte geschädigt.

Selendt ist Musiker, arbeitet in der Unterhaltungsbranche. „Für mich gibt es keine Perspektive im Moment.“ Ja, das mache ihm Angst. Mehr als das Virus jedenfalls. Und diese Angst werde „da oben nicht“ erhört. „Ich bin kein rechter Spinner. Ich will nur auch eine Zukunft haben.“

Lesen Sie auch

Von Andreas Meyer