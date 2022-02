Rostock

Rund 600 Corona-Demonstranten lieferten sich am Montagabend in der Rostocker Innenstadt ein Katz- und Mausspiel mit der Polizei. Während bei einer von der Linken angemeldeten Gegenveranstaltung auf dem Neuen Markt schätzungsweise 50 Teilnehmer demonstrierten, versammelten sich von 18 bis 20 Uhr immer mehr Gegner der Corona-Maßnahmen in der Kröpeliner Straße. Um beide Gruppen zu trennen, riegelte die Polizei daraufhin den Neuen Markt ab.

Mit lauten Rufen zogen die Corona-Skeptiker in Gruppen durch die Einkaufsstraße. Die Polizei verhinderte nach eigenen Angaben, dass sich ein großer Aufzug bildete. Viele Beamte wurden verbal und durch aufdringliches Filmen mit dem Handy provoziert.

39 Platzverweise wurden ausgesprochen sowie mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriff, Beleidigung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz – weil Demonstranten in der Lange Straße Böller zündeten. 600 Beamte von Bundes- und Landespolizei waren im Einsatz. Eine ursprünglich vorgesehene Demonstration am Rosengarten war von der Stadt verboten worden.

Corona-Demonstranten versuchten in der Kröpeliner Straße Polizisten mit aufdringlichem Handy-Filmen zu provozieren. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Im Internet kursierten Aufrufe für weitere Corona-Demonstrationen in Dierkow, der Südstadt und Lütten Klein. Diese wurden von der Stadt als Versammlungsbehörde zusammengefasst und auf die Haedgehalbinsel im Stadthafen verlegt. Hier wollten die Coronademonstranten ein „Straßen- und Lichterfest“ mit bis zu 5000 Teilnehmern feiern. Die Polizei riegelt den Bereich mit Absperrgittern weiträumig ab. Die Fläche blieb aber leer, weil die Teilnehmer lieber in die Kröpeliner Straße zogen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Diese Selbstsucht geht mir auf die Nerven“

Gleichzeitig fanden drei Gegendemonstrationen statt, auf dem Neuen Markt, dem Universitäts- und dem Gertrudenplatz, zu denen laut Polizei 125 Personen kamen. „Es geht mir auf die Nerven, wie viel Selbstsucht auf die Straße getragen wird, während an der belarussisch-polnischen Grenze mehrere Tausend Menschen wirklich leiden“, sagte Arne Bölt von der Initiative Seebrücke, Anmelder der Demo auf dem Gertrudenplatz, zu den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen.

Von Axel Büssem, Gerald Kleine Wördemann