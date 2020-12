Rostock

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) übt scharfe Kritik an Corona-Kurs der Schweriner Landesregierung – und möchte mit der größten Stadt des Landes einen Sonderweg gehen: Mit den Schließungen von Kultureinrichtungen, Restaurants und auch Sport-Veranstaltungen habe das Land die Menschen dazu getrieben, sich privat und ohne Hygienekonzepte zu treffen. Im OZ-Interview fordert er, es in der größten Stadt des Landes genau anders machen zu dürfen: Stadien, Schulen und Geschäfte unter Auflagen auf – aber strenge Kontaktverbote im Privaten.

Vor allem die Schließung der Restaurants hält Madsen für einen Fehler: Zwei Monate nach der Schließung würden die Statistiken zeigen, dass die allermeisten Ansteckungen im Privaten stattfinden – weil die Menschen sich trotzdem treffen. Der Rostocker OB wörtlich: „Wir haben das Licht ausgemacht und sehen Vieles gar nicht mehr. Das ist gefährlich.“

Sonderweg für Rostock ?

Entscheidend im Kampf gegen die Pandemie sei es, bei Ausbrüchen die Kontakte schnell nachverfolgen zu können: Das könnten die Gesundheitsämter aber nur, wenn die Kontakte auch bekannt sind. „In Restaurants zum Beispiel hätten wir im Blick, wer dort war und wer gefeiert hat.“

Bereits im Oktober habe er dem Land vorgeschlagen, dass Rostock Modellregion für einen anderen Kurs sein könnte: „Starke Einschränkungen im Privaten, aber dafür öffnen wir alle Bereiche mit guten Hygienekonzepten“, so Madsen. Jugendsport müsse wieder möglich sein, auch Restaurants und Geschäfte sollten öffnen dürfen. Ebenso die Gastronomie und Kultureinrichtungen. Und auch Fans bei Hansa-Spielen im Ostseestadion würde er unter Auflagen wieder erlauben.

„Menschen brauchen eine Perspektive“

Kritisch sieht Madsen zudem, dass es keine klare Perspektive für Unternehmer und Arbeitnehmer, Familien und auch Senioren gibt: „Am 10. Januar endet der Lockdown – und dann gibt es drei mögliche Szenarien: Die Infektionszahlen sind gesunken, gestiegen oder gleich geblieben. Und was machen wir dann?“ Darauf müsse die Politik endlich klare Antworten geben.

Kommentar: Anreiz für die Bürger

Rostock hat nach wie vor die niedrigste Inzidenz im gesamten Land, gilt bundesweit als Primus in der Pandemie-Bekämpfung. Madsen begründet dies damit, dass die größte Stadt des Landes ihr Gesundheitsamt massiv personell verstärkt habe, um alle Infektionsketten schnell nachvollziehen und durchbrechen zu können.

Experte Reisinger : Festtage abwarten

Aus Sicht von Prof. Dr. Emil Reisinger, Corona-Experte des Landes und Infektionsmediziner an der Uni-Klinik Rostock, machen Madsens Vorschläge Sinn, allerdings will er erstmal die Feiertage abwarten: „Jetzt ist nicht die Zeit für Experimente“, so Reisinger. „Wenn Mitte Januar die Zahl der Neuinfektionen deutlich gesunken ist, können wir die eine oder andere Maßnahme zurücknehmen.“

Ähnlich äußert sich auch Regierungssprecher Andreas Timm: „Die Ministerpräsidentin schätzt die Zusammenarbeit mit Claus Ruhe Madsen. Alle Entscheidungen werden regelmäßig im MV-Gipfel beraten und auch beschlossen, an denen auch der Rostocker OB teilnimmt. Die Infektionszahlen im ganzen Land lassen derzeit keinen Spielraum für Lockerungen.“

Wirtschaft will ebenfalls abwarten

In der Wirtschaft kommen Madsens Vorschläge ebenfalls gut an. Doch selbst in den besonders betroffenen Branchen wollen die Verantwortlichen abwarten: „Es ist richtig, über Alternativen zu den aktuellen Maßnahmen nachzudenken. Aber der Zeitpunkt ist falsch“, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes.

Auch Lars Schwarz, Landeschef des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, sagt: „Auch wenn Rostock aktuell noch geringe Infektionszahlen hat: Wir haben am Beispiel Schwerin gesehen, wie schnell sich die Situation ändern kann. Mit Blick auf ganz MV heißt das Gebot der Stunde: Jetzt müssen alle zusammenstehen, um gemeinsam schnellstmöglich aus dieser dramatischen Lage zu kommen.“

Von Andreas Meyer