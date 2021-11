Rostock/Schwerin

Die Corona-Warnampel für Mecklenburg-Vorpommern ist am Dienstag von Stufe rot auf orange zurückgesprungen. Die wichtige Zahl der Sieben-Tage-Inzidenz der Krankenhauseinweisungen lag am Abend bei 8,8 und damit unter dem Wert von 9, ab dem rot gelten würde.

Dennoch bleibt es bei den zuletzt angekündigten schärferen Maßnahmen ab Mittwoch und bedeutet einen Lockdown für alle Ungeimpften im Land. Grund dafür ist, dass MV drei Tage in Folge auf Warnstufe rot stand. Eine Rücknahme der strengeren Regeln erfolgt aber erst, wenn das Land fünf Tage in Folge in einer niedrigeren Stufe verbleibt.

1661 Neuninfektionen meldete das Landesgesundheitsamt am Dienstag. Fünf neue Todesfälle kamen hinzu, die Inzidenz in MV liegt nunmehr bei 393,1.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Ab Mittwoch, 1. Dezember, greifen daher vor allem für Ungeimpfte strengere Regeln. Auf sie kommen Kontaktbeschränkungen hinzu. In Innenräumen dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen, mit zehn Personen aus beliebigen Haushalten im Außenbereich.

Auch im Einzelhandel müssen Ungeimpfte Verzicht üben. Einkaufen ist dann nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs möglich, zum Beispiel für Lebensmittel, Bücher- und Zeitungshandel, Blumenläden, Weihnachtsbaumverkauf, Bau- und Gartencenter, Apotheken, Drogerien, Tierhandel, Tankstellen. Das geht aus einer Mitteilung des Schweriner Sozialministeriums hervor.

In Bekleidungsgeschäften soll ab Mittwoch ebenfalls die 2G-Regel gelten. Shoppen gehen darf dann nur, wer geimpft oder genesen ist.

Weihnachtsmärkte bleiben unter 2G plus geöffnet

Aber auch Geimpfte müssen mit mehr Einschränkungen rechnen. Auf allen Weihnachtsmärkten im Land gilt ab Mittwoch die 2G-plus-Regel. Zutritt haben also nur noch Geimpfte und Genesene, die einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen können.

Veranstaltungen dürfen MV-weit innen maximal 200 Besucher haben, im Freien 1000. Das bedeutet: Auch bei Heimspielen des FC Hansa Rostock sind nur 1000 Fans erlaubt.

Die 2G-Plus-Regel gelte auch bei privaten Feiern und Zusammenkünften in der Gastronomie oder an Orten außerhalb der eigenen Häuslichkeit. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist hier auf 30 begrenzt, heißt es aus dem Sozialministerium weiter.

Ebenso ist Vereinssport nur noch für Geimpfte mit Testnachweis möglich. Kinder und Jugendliche brauchen allerdings „nur“ einen negativen Test für den Vereinssport. Laut Alexander Kujat, Sprecher im Gesundheitsministerium in Schwerin, soll allerdings auch diese Regelung neu im Kabinett besprochen werden.

In der Mecklenburgischen Seenplatte müssen diverse Geschäfte sogar geschlossen werden, weil hier die Warnampel sieben Tage auf Rot steht. Kinos, Museen, Schwimmbäder, Inndoorspielplätze, Weihnachtsmärkte und vieles mehr sind tabu. Neu: Gastronomie darf unter 2G-plus offen bleiben.

