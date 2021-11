Rostock

Die Lage ist „bedenklich“, sagt Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke): Nachdem Rostock über Monate die Vorzeige-Stadt in der Corona-Pandemie war, explodieren nun die Fallzahlen an der Warnow. Fast täglich erreicht die Inzidenz neue Höhen. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt nun einen Wert von 173,2 – Corona-Rekord in Rostock. 

Wieso die Zahlen ausgerechnet beim einstigen „Pandemie-Primus“ so stark steigen? Weder Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen noch Bockhahn liefern dafür eine Erklärung. Madsen aber mahnt „seine“ Bürger nun, sich schnell impfen zu lassen – auch zum dritten Mal: „Wer die Chance hat, seinen Impfschutz jetzt aufzufrischen, sollte sie jetzt nutzen.“ Und: Rostock muss bereits Amtshilfe bei der Bundeswehr anfordern. Neuer „Primus“ in der Region ist übrigens das Ostseebad Graal-Müritz. Inzidenz dort: 0.

Sind die Rostocker zu sorglos?

Noch ist die Lage beherrschbar, sagt Gesundheitssenator Bockhahn. „Aber die Entwicklung der vergangenen Tage bereitet mir echte Sorgen. Es ist bedenklich, wie schnell die Zahlen nach oben gehen.“ Auch in den Kliniken der Hansestadt nimmt die Zahl der Corona-Patienten wieder zu. „Wir sehen vor allem, dass zunehmend auch jüngere Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssen – fast ausnahmslos Ungeimpfte.“

Das eine, große Ausbruchsgeschehen – das gibt es in Rostock nicht. „Die Lage ist sehr diffus“, sagt Bockhahn. Aus der ganzen Stadt werden Fälle gemeldet – ja, auch aus Pflegeheimen und nicht nur Einzelfälle. So dramatische Folgen wie beispielsweise in Bad Doberan, wo in Folge eines größeren Corona-Ausbruchs in einer Einrichtung 17 Menschen starben, hatte das bisher nicht. Aber auch Rostock hatte in den vergangenen sieben Tagen fünf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bockhahn sagt, ein Grund für die derzeit schnelle Ausbreitung des Virus sei die Struktur Rostocks: Großstadt, viele Menschen auf wenig Raum. Und: Nach fast zwei Jahren unter Pandemie-Bedingungen seien viele Menschen müde, sich an die Regeln zu halten. „Fast zwei Drittel der Menschen in unserem Land sind vollständig geimpft. Viele fühlen sich dann sicher. Zu sicher“, sagt Bockhahn. Die Hygieneregeln – zum Beispiel das regelmäßige Händewaschen – sowie Abstands- und Maskenpflichten seien nach wie vor in Kraft. Und auch nötig.

Madsen will keinen Lockdown

Noch im Frühjahr war Rostock bundesweit das Vorbild in der Pandemie-Bekämpfung: Die Inzidenzen waren niedrig, Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen wurde bundesweit für den „Rostocker Weg“ gefeiert. In der sächsischen Staatskanzlei in Dresden, in Talkshows – zum Beispiel „Markus Lanz“ im ZDF – und auch beim damaligen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet war seine Meinung gefragt.

In der vierten Welle aber läuft es an der Warnow nicht besser als anderenorts. Madsen bleibt aber bei seinem Kurs, will neue Einschränkungen verhindern: „Wir alle sind aufgefordert, Infektionsgefahren soweit wie möglich zu vermeiden. Dabei sind Abstands- und Hygieneregeln genauso wie Schnelltests ein gutes Mittel“, sagt er. Und: „Wir müssen im Herbst überall wieder steigende Infektionszahlen feststellen.“

Kaum Übertragungen in den Schulen

Auch in den Schulen und Kitas ist das Virus zurück. Allein an der John-Brinckman-Schule gibt es aktuell elf Fälle. Die gute Nachricht aus dem Gesundheitsamt: „Wir haben innerhalb der Klassen und auch bei den Lehrern kaum Folgefälle“, so Bockhahn. Heißt: Infizierte Kinder stecken nur sehr selten Klassen- oder Spielkameraden an. „Das Infektionsgeschehen haben wir dann eher in den Familien“, sagt der Senator.

Sein Appell: „Wer nicht will, dass unsere Kinder im Dezember wieder zu Hause sitzen, holt sich jetzt den Schutz. So einfach ist das.“ Die Hausärzte seien dafür die erste und beste Adresse. Bockhahn appelliert zudem an Eltern, auch ihre Kinder impfen zu lassen: „Es gibt die klare Empfehlung, alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren impfen zu lassen.“ Die Quote in dieser Altersgruppe ist in MV aber nach wie vor erschreckend gering. Nicht mal jeder dritte Schüler über zwölf Jahren ist vollständig geimpft.

Stadt braucht Hilfe vom Militär

Angesichts der steigenden Fallzahlen hat die Hansestadt zudem das Militär um Hilfe gebeten: Erstmals seit Monaten müssen Soldaten der Bundeswehr wieder im Gesundheitsamt aushelfen. „Wir rüsten auf“, sagt Bockhahn. „Nach wie vor gilt es, Infektionsketten schnell zu durchbrechen.“

Nach OZ-Informationen waren zeitweise nur noch zwei Mitarbeiter im Gesundheitsamt mit der Nachverfolgung betreut. Am Dienstag hat Rostock nun die Bundeswehr angefordert, drei weitere Mitarbeiter ins Amt versetzt.

Das Problem im Herbst 2021: Während in den ersten Wellen viele Ämter weitestgehend geschlossen waren, arbeitet das Rathaus nun „normal“ weiter. Viele Projekte, die Ende 2020 oder Anfang 2021 liegen geblieben waren, müssen aufgearbeitet werden. „Alle Ämter haben viel zu tun“, so ein Insider.

Von Andreas Meyer