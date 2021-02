Bislang gibt es keine schriftlichen Online-Prüfungen an der Rostocker Uni. Der Allgemeine Studierendenausschuss AStA will das ändern. Studenten seien bei Präsenzprüfungen einem unnötigen Risiko ausgesetzt. Masken und Schnelltests gingen zudem ins Geld, das viele Studenten gerade jetzt nicht haben. Was die Uni dazu sagt.