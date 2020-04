Rostock

Ab kommenden Montag dürfen die Schüler einiger Klassenstufen wieder in die Schule. Viele Schulen sind gut vorbereitet. Ausreichend Seife, Schutzmasken und Desinfektionsmittel stehen bereit. Auch Räumlichkeiten wurden entsprechend eingerichtet. Wie die Lage vor Ort aussieht, berichten einige Schulleiter aus Rostock. Die meisten von ihnen sind zuversichtlich, die Organisation meistern zu können.

Borwinschule

Die integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe hat 760 Schüler. Bis zu 150 davon, die zehnten bis zwölften Klassen, sollen am 27. April wieder kommen. Die Elftklässler, rund 50 von ihnen, sind nicht verpflichtet zu den freiwilligen Konsultationen zu gehen, sagt Schulleiter Uwe Both. Durch die passenden Räume mit maximal 15 Sitzbänken und drei getrennten Gebäudeteilen sei es zudem kein Problem, die Schüler mit ausreichend Abstand voneinander zu unterrichten. Die drei zwölften Klassen sollen dabei auf insgesamt sechs Räume verteilt werden.

Anzeige

Auch während des Unterrichts sollen Reinigungskräfte viel genutzte Oberflächen in den Klassenzimmern reinigen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass alles geordnet funktionieren wird“, so Both. Sorge mache er sich nur um einige über 60-jährige und vorerkrankte Lehrer. „Wir prüfen gerade noch, welche Lehrkräfte wir einsetzen können.“

Weitere OZ+ Artikel

Otto-Lilienthal-Schule

370 Schüler besuchen die Regionale Schule in Toitenwinkel. Eine zehnte Klasse mit 23 Schülern kommt am 27. April zurück. „Sitzbänke sind den Vorgaben entsprechend bereits im Mindestabstand von zwei Metern auseinandergestellt“, sagt der stellvertretende Schulleiter Christian Fajkus. Die Klasse wird auf zwei Räume aufgeteilt. Fajkus sieht keine Probleme, die Corona-Vorgaben einzuhalten. „Wir haben theoretisch den Luxus, 22 Räume für 23 Schüler zu haben.“ Für den Start der neunten Klassen am 4. Mai plant die Schule noch. „Wir sehen noch, wie das mit der zehnten Klasse läuft“, so Fajkus.

Störtebeker Schule

Zwei zehnte Klassen mit insgesamt 30 Schülern dürfen die Groß Kleiner Schule ab Montag wieder betreten. Stellvertretender Schulleiter Ulf Kallenbach sagt: „Wir setzen die Maßnahmen des Hygieneplans voll umfänglich um.“ Das heißt, dass die ohnehin kleinen Klassen aufgeteilt und in verschiedenen Räumen unterrichtet werden. Die Sitzbänke sind so markiert, dass die Schüler in einem Mindestabstand von zwei Metern sitzen. Zudem dürfen Toiletten nur einzeln betreten werden. Aufsichtslehrer sollen die Einhaltung der Regelungen kontrollieren.

Lesen Sie auch: Liveblog zur Corona-Krise: Das ist die aktuelle Situation in MV am Freitag

Gymnasium Reutershagen

Die Schule zählt 600 Schüler. Drei zwölfte Klassen mit insgesamt 70 Schülern sollen am 27. April wieder am Unterricht teilnehmen. Schulleiter Jan Bonin erklärt die Maßnahmen: „Die Tische in den Räumen stehen bereits den Vorgaben entsprechend weit auseinander, die Hausmeister haben in engen Gängen Einbahnstraßen eingerichtet, und mit Hygienematerialien wie Desinfektionsmittelspender und Einweghandtüchern waren wir von vornherein gut aufgestellt.“ Technisches Personal würde zudem regelmäßig Oberflächen reinigen. Ausreichend Schutzmasken seien ebenfalls vorhanden. Um Lehrer zu schützen, die zur Risikogruppe gehören, plant das Gymnasium außerdem eine Mischung aus Distance Learning und Präsenzunterricht.

Don-Bosco Schule

Regionale Schule und Gymnasium der Don-Bosco-Schule zählen 630 Schüler. 70 von ihnen, zwei zwölfte Klassen und eine Regionalschulklasse, besuchen die Lehrstätte am 27. April wieder. Auch Elftklässler dürfen in kleinen Gruppen zu Konsultationen erscheinen.

Die Schule sei gut vorbereitet, sagt Schulleiter Gert Mengel: „Wir haben genügend Einweghandtücher und Seife, das Haus ist mit Hinweisen beschildert, Räume wurden umgeräumt, Unterricht findet versetzt statt, Schüler kommen gestaffelt an und Lehrer tragen Masken.“ Auch Pausen sollen gestaffelt stattfinden. Gänge sind als Einbahnstraßen markiert. Lehrer werden auf verschiedene Arbeitsräume aufgeteilt, wenn sie nicht im Unterricht sind. Eine Besonderheit: Die schulische Seelsorge führt regelmäßig persönliche Gespräche, um auch die mentale Gesundheit der Schüler zu betreuen.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Anh Tran