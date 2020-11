Corona-Rückgang: Kreis Rostock atmet durch

Güstrow

Im Landkreis Rostock ist die Zahl der aktiven Corona-Infektionen gesunken. Von 167 am 31. Oktober auf 111 am 5. November. Besonders im Raum Güstrow habe sich die Situation deutlich entspannt, teilt der Landkreis mit. Lag die Zahl der aktiven Infektionen in der Vorwoche noch bei bis zu 45 ist sie auf jetzt unter 20 zurückgegangen.

Die Einschränkungen, die am 23. Oktober für die Stadt und das Amt Güstrow-Land verfügt wurden, die Quarantänen und Kontaktreduzierungen in Verbindung mit den Ermittlungen des Gesundheitsamtes sowie die Mitwirkung der Einwohnerinnen und Einwohner haben dazu beigetragen.

Infizierter Arzt hatte Kontakt zu 76 Patienten

Schwerpunkte des Gesundheitsamtes sind derzeit ein Pflegedienst und eine Arztpraxis. Im Fall des Pflegedienstes sind drei Beschäftigte und fünf Patienten positiv getestet. Zwei davon mussten vorübergehend im Krankenhaus behandelt werden.

Im Fall der Arztpraxis hat sich der Praxisinhaber regelmäßig selbst getestet. Ein Test war schließlich positiv. Der Arzt hat seine Praxis sofort geschlossen. Der Infektionsweg über einen Patienten ist bekannt. Der Arzt war jedoch drei Tage unwissentlich infektiös – die Kontakte zu 76 Patienten werden nachverfolgt.

Am Schlachthof Teterow sind fünf Infektionen festgestellt worden. Alle gehören zu einer geschlossenen Gruppe und sind in Quarantäne. Der Infektionsherd ist wegen des Schutzkonzepts des Schlachthofs eng begrenzt, die Infektionswege bekannt. Das Gesundheitsamt hat mit dem Unternehmen das Hygiene- und Schutzkonzept noch einmal angepasst.

Abstrichzentrum in Güstrow eröffnet

Am Montag, 9. November, nimmt das Abstrichzentrum des Gesundheitsamtes des Landkreises Rostock seine Tätigkeit in Güstrow auf. Dort werden ausschließlich Abstriche mit Terminvergabe vorgenommen, die vom Gesundheitsamt veranlasst werden. Überweisungen von niedergelassenen Ärzten oder Selbstvorstellungen sind nicht möglich. Das KMG-Klinikum Güstrow betreibt das Abstrichzentrum in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Rostock.

In dieser Woche ist ein hochbetagter und bereits erkrankter Patient aus dem Kreis gestorben, der sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatte.

