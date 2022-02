Corona-Schnelltests aus Rostocker Apotheken: So zuverlässig sind sie

Rostock

Kann ich mich auf das Ergebnis meines Corona-Schnelltests verlassen? Diese Frage stellen sich viele Menschen gerade in Zeiten der hochansteckenden Virus-Variante Omikron. Hinzu kommt die Frage, ob die Corona-Tests genauso verlässlich bei Geimpften und Geboosterten funktionieren.

Das Vergleichsportal Testberichte.de hat Daten aus einer Untersuchung des Paul-Ehrlich-Instituts aufbereitet und daraus ein Ranking erstellt (Stand: 31. Januar 2022). Die OSTSEE-ZEITUNG hat in Rostocks Innenstadt eine Stichprobe gemacht und überprüft, welcher Schnelltest wo im Ranking zu finden ist.

Diese Corona-Schnelltests gibt es in Rostock

Die Apotheke Holzhalbinsel bietet den „Aesku Rapid SARS-CoV-2 Rapid Test“ vom Hersteller Aesku Diagnostics GmbH sowie den „Wizbiotech SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test“ vom Hersteller Xiamen WIZ Biotech Co, Ltd für den Eigenbedarf an. Beides sind nasale Tests und landen im Ranking von auf Platz 178. Doch dieser Platz ist keineswegs schlecht: Über 80 Prozent der Ergebnisse beider Tests sind bei einer hohen Viruslast korrekt.

„Generell können wir frei entscheiden, welche Tests wir anbieten, wobei wir darauf achten, dass die Tests vom Paul-Ehrlich-Institut als genügend sensitiv eingestuft wurden“, sagt Frau Sydow von der Apotheke Holzhalbinsel. Allerdings spiele natürlich die Lieferfähigkeit der Hersteller eine große Rolle. „Daher kann das Angebot sich immer wieder verändern, aber die Sensitivität der Tests müssen dem Paul-Ehrlich-Institut entsprechen“, betont Sydow.

Die Augusten-Apotheke verkauft den COVID-19 Antigen Schnelltest (Colloidal Gold) vom Hersteller Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd (CIV care impuls Vertrieb). Dieser landet im Ranking auf Platz 68. Der im Edeka Zöllick erhältliche Test, Flowflex SARS-CoV-2 Antigenschnelltest vom Hersteller ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd, landet auf Platz 188.

Funktioniert der Test der Steintor-Apotheke Rostock?

In der Steintor-Apotheke Rostock wird der COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method) vom Hersteller Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. Dieser landet auf Platz 233 – und sollte, laut Testberichte, keine Rolle mehr auf dem deutschen Markt spielen.

Die Apotheke erklärt auf Anfrage der OZ, sich auf eine andere, aktuellere Liste vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu beziehen. Diese kann hier eingesehen werden. Laut dieser Liste erreicht der Test eine Spezifität von etwa 99 Prozent (Stand: 11. Februar 2022). „Wir prüfen unsere Tests, bevor wir sie einkaufen“, erklärt Filialleiterin Reiter. Allerdings ist in der Tabelle auch zu sehen, dass dem Paul-Ehrlich-Institut zu diesem Test (noch) keine Evaluierung vorliegt.

Was ist mit den Schnelltests von Discountern und Drogerien?

Der bei dm und Rossmann Drogerien angebotene Test von AmonMed landet auf Platz 28 und schneidet mit einer Gesamt-Sensitivität von 80 Prozent mit Abstand am besten ab, gefolgt vom Test von Joinstar (bei Aldi Nord) auf Platz 68 (64 Prozent) und dem Produkt von Safecare (bei Rossmann) auf Platz 77 (62 Prozent).

Funktionieren die Tests auch bei Geimpften – und bei Omikron?

73,2 Prozent der Menschen in MV sind bereits gegen das Corona-Virus geimpft, 53,5 Prozent geboostert. Funktionieren die Schnelltests für sie genauso zuverlässig wie für Ungeimpfte?

Schnelltests beziehen auf die Viruslast im Körper. Das kann bei frisch Geimpften und Geboosterten ein Problem sein, denn die Phase höherer Viruslast kann bei ihnen deutlich kürzer sein. Das bedeutet, eine Infektion wird von den Tests weniger sicher erkannt.

Und ist die hochansteckende Variante Omikron überhaupt zu erkennen? Hier gibt es Entwarnung: Das Paul-Ehrlich-Institut geht aufgrund der aktuellen Datenlagen davon aus, dass Schnelltests bei Omikron unter dem Strich genauso funktionieren wie bei vorherigen Varianten.

199 Tests erfüllen die Mindestkriterien

Laut Paul-Ehrlich-Institut erfüllt ein Antigentest die Mindestkriterien, wenn mindestens 75 Prozent seiner Ergebnisse bei einer hohen Viruslast korrekt waren. Nur dann ist ein Test „erstattungsfähig”, kann also beispielsweise als kostenloser Bürgertest verwendet werden. Die Ergebnisse bei einer mittleren oder niedrigen Viruslast spielen für die Mindestkriterien des Instituts keine Rolle, sie können also auch bei null Prozent liegen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Ranking erfüllen alle Tests bis Platz 199 die Mindestkriterien. Am Ende der Tabelle sind die Tests zu finden, bei denen durchweg null Prozent gemessen wurde – diese Tests sind bei einer Corona-Infektion also nutzlos. Die vollständige Liste kann hier eingesehen werden. 

Von OZ