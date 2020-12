Rostock

Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests wächst. Immer mehr Menschen möchten sich auf Covid-19 testen lassen, obwohl sie keine Symptome haben –vor allem vor Weihnachten, um auf Nummer sicher zu gehen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was für Corona-Tests gibt es eigentlich?

Der Rostocker Virologe Professor Emil Reisinger hat einen Steckbrief zum Erregernachweis für SARS-CoV-2-Tests veröffentlicht. Reisinger stuft den klassischen PCR-Test, bei dem nach einem Rachenabstrich das Erbmaterial der Viren so stark vervielfältigt wird, dass es nachgewiesen werden kann, als Goldstandard ein. Das sieht auch der Gründer des Rostocker Biotech-Unternehmens Centogene, Professor Arndt Rolfs, so. Dieser Test kann nur von geschultem Personal vorgenommen werden, die Auswertung im Labor ebenfalls. Dauer: vier bis sechs Stunden.

Reisinger unterscheidet zwischen PCR-Tests, Rapid PCR-Tests und Antigentests, die im Labor ausgewertet werden und eine hohe Verlässlichkeit haben. Außerdem gebe es „Antigen-Schnelltests“ von namhaften Anbietern wie Roche, die ähnlich eines Schwangerschaftstests von Laien vorgenommen werden. Dauer: 15 Minuten. Diese Tests, bei denen nicht das Virus vervielfältigt und nachgewiesen wird, sondern Virusproteine, seien recht sicher. Der Experte warnt jedoch, dass unter dem Deckmantel „ Schnelltest“ zweifelhafte Anbieter unqualifizierte Tests verkaufen, die keinerlei Aussage liefern. Sein Fazit: PCR-Tests sollten Standard bleiben, Antigen-Tests seien zum Screening geeignet, Ergebnisse müssten aber abgesichert werden. Auch Rolfs sagt, dass Antikörper-Tests im Moment nicht weiterhelfen, da ihre Aussagekraft unklar sei.

Tropenmedizinier Professor Emil Reisinger von der Universitätsmedizin Rostock. Quelle: Ove Arscholl

Gibt es Schnelltests für Privatpersonen in Apotheken ?

Nein. Die Apothekerkammer in MV hat empfohlen, Antigen-Schnelltests nicht an Privatpersonen herauszugeben. Aus zwei Gründen: Zum einen bräuchten Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen die Tests dringender. Zum anderen, sei nicht sicher, ob sie richtig gehandhabt werden. Thomas Müller, Betreiber der Ratsapotheke Marlow und Vizevorsitzender des Apothekerverbandes MV, sagt: „Diese Tests werden immer stärker genutzt. Da gibt es Tests verschiedenster Anbieter. Und die sind auch gut.“

Er gibt Schnelltests aber nur an Ärzte und Kliniken heraus und an Pflegeeinrichtungen, wenn gesichert sei, dass das Personal, das den Test vornimmt, geschult ist. Das Unternehmen Nal von Minden in Moers hat die Produktion seiner Schnelltests auf 40 Millionen im November verdoppelt. Bis Januar sollen es monatlich 80 Millionen sein. Die Tests seien für Heilberufe und Kliniken vorgesehen und für Privatpersonen nicht geeignet, sagte Geschäftsführer Roland Meißner.

Wie funktioniert der Test von Centogene ?

Centogene hat zwei Testverfahren auf dem Markt. Seit gut sechs Monaten den Express-Test, den man aber nicht mit einem Antigen-Test verwechseln darf. Es ist ein PCR-Test, den Centogene logistisch auf Expresswege gebracht hat. Außerdem hat Centogene einen Antigen-Schnelltest entwickelt, der mit Hilfe von Lumineszenz arbeitet und der an den Flughäfen in Frankfurt und Hamburg eingesetzt wird. Dauer zwei Stunden.

Arndt Rolfs, CEO von und Gründer des Rostocker Biotech-Unternehmens Centogene Quelle: Ove Arscholl

Inwieweit sind Schnelltests rechtlich verbindlich?

Das ist das Problem. Experten sagen, dass nach einem positiven Antigen-Test ein PCR-Test erfolgen muss. Björn Nowack, CEO des Rostocker Biotechunternehmens SensID, sagt, dass sich sein Unternehmen gegen die Entwicklung solcher Tests entschieden habe, „weil sie vor allem in der Handhabung und der Aussagefähigkeit nicht sicher sind.“ Nowack: „Es stellt sich die Frage, was die Ergebnisse bringen und wofür man sie benutzt.“ Auch der Biotech-Unternehmer benutzt den Vergleich zum „Schwangerschaftstest“. Sei der positiv, müsse die Kundin sowieso zum Arzt. Beim Corona-Schnelltest sei ein fehlerhaftes negatives Testergebnis jedoch weitaus fataler. SensID führt im Auftrag von privaten Anfragen (z. B. Firmen) Antikörper-Bluttests im Unternehmen durch. Die Ergebnisse werden nur an die Ärzte rausgegeben und die Befunde gehen nicht an die Firmen, sondern an Patienten.

Björn Nowack, Geschäftsführer des Rostocker Biotech-Unternehmens SensID GmbH. Quelle: Dietmar Lilienthal

Zu welchem Zweck dienen Schnelltests ?

Auch das ist ein Problem. In der Vorweihnachtszeit wollen offenbar viele Menschen wissen, ob sie Covid-19-negativ seien, um sich sorgenfrei auf Weihnachten mit der Familie vorbereiten zu können. Experten warnen aber, dass man einander unterm Christbaum gefährden könne, wenn der Test fehlerhaft gehandhabt wurde. Anderes Beispiel: Wenn ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter testen lässt, kann er sie bei positivem Ergebnis nicht einfach nach Hause schicken. Das geht nur auf freiwilliger Basis oder nach ärztlicher Krankschreibung mit Lohnausgleich.

Professor Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Wie steht die Politik zu den Schnelltests ?

Gespalten, wie in vielen Fragen rund um Corona. Zahlreiche Experten und Politiker wie der Berliner Kanzleramtsminister Helge Braun ( CDU) raten von diesen Tests ab, um ein Weihnachtsfest in Familie feiern zu können. Es gibt aber auch andere Meinungen. Der Virologe Alexander Kekulé aus Halle fordert, dass sich Familien vor dem Fest per Schnelltest absichern sollten. Kekulé setzt sich dafür ein, diese Antigen-Schnelltests an Laien im Paket mit FFP-2-Maske, Schutzbrille und Einweghandschuhe herauszugeben. Der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Professor Christian Drosten, sprach sich im NDR ebenfalls für eine Weiterentwicklung aus: „Ich glaube, dass diese Antigen-Tests ein wichtiges neues Werkzeug in der Bekämpfung der Pandemie sind.“ Drosten hält diese Tests für sinnvoll, wenn der Besuch im Altenheim anstehe. Und er sieht darin eine Chance für Hotspot-Regionen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte listet 200 Antigen-Tests auf, die im Handel erhältlich sind und geprüft werden. Sowohl Harry Glawe ( CDU), Gesundheitsminister von MV, als auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) sagten, dass die flächendeckende Versorgung mit Schnelltests für Pflegeeinrichtungen und Kliniken kommen solle. Für Privatpersonen sei das vorerst nicht vorgesehen.

Spahn: Lehrer und Erzieher sollen sich selbst testen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hat Schulen und Kitas Schnelltests in Aussicht gestellt. Spahn fordert, dass sich Lehrer und Erzieher in Zukunft nach einer entsprechenden Schulung selbst auf das Coronavirus testen dürfen. „Kitas und Schulen beziehungsweise ihre Träger können von Freitag an eigenständig Schnelltests beziehen und nutzen“, sagte Spahn. „Lehrerinnen und Lehrer werden sich regelmäßig selbst testen dürfen.“ Antigen-Schnelltests könnten dabei helfen, Lehrer und Erzieher und damit auch Kinder besser zu schützen. Bislang dürfen Antigen-Schnelltests nur von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden. Mit einer neuen Verordnung, die an diesem Freitag in Kraft tritt, will Spahn einerseits regeln, dass Pädagogen nach vorheriger Schulung selbst testen dürfen. Daneben sollen auch die Schulträger bei Bedarf mit geschultem Personal Tests vor Ort durchführen dürfen. „Das ist eine weitere alltagstaugliche Option, um Kindern auch in Pandemiezeiten den Kita- oder Schulbesuch zu ermöglichen“, sagte Spahn. Rechtlich besteht nach Angaben des Ministeriums durch eine Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung die Möglichkeit, dass Antigenschnelltests auch an Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kitas abgegeben werden. Ob und wie sie dann konkret beim Personal zum Einsatz kommen, liege in der Zuständigkeit der Bundesländer.

Ist die gestiegene Nachfrage nach Corona-Tests ein Problem?

Ja! Ohne Anlass und Symptome gibt es keine ärztliche Überweisung für einen Corona-Test. Hausärzte beklagen aber, dass die Wünsche von Patienten nach einem Corona-Schnelltest in der Vorweihnachtszeit angestiegen sind. Das überfordert die Kapazitäten der Arztpraxen. „Wir erleben, dass Patienten Testungen oft anlasslos einfordern. Das verbrennt unnötig Ressourcen“, sagt Oliver Funken, Präsident des Hausärzteverbands Nordrhein. Die Tests würden dringender in Einrichtungen mit hilfsbedürftigen Personengruppen benötigt.

Von Michael Meyer