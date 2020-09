Rostock

Es ist der größte Corona-Massentest in MV. Nachdem an der Hundertwasserschule zehn Schüler und Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet wurden, müssen sich nun rund 800 Schüler und etwa 80 Beschäftigte verpflichtend am Freitag und Samstag einem Corona-Test unterziehen.

Die Hansestadt Rostock hat diese Testzeiten für die Klassen wie folgt festgelegt:

Anzeige

Freitag, 18. September 2020

Klassen 5.II bis 5.V : 10 bis 12 Uhr; Mobiles Testzentrum auf dem Schulhof

Weitere OZ+ Artikel

Klassen 12, 10G.I und 10G.II: 9 bis 10 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee

Klassen 11.I und 11.II: 10 bis 11 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee

Klassen 10.I, 10.II und 10.III: 11 bis 12 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee

Klassen 9.I und 9.II: 12 bis 13 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee

Klassen 9.III und 9.IV: 13 bis 14 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee

Klasse 9.V: 14 bis 14.30 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee

Mehr lesen: Corona-Ausbruch an Rostocker Schule: Schüler gehen trotzdem noch auf Klassenfahrt

Sonnabend, 19. September 2020

Klassen 8.I, 8.II und 8.III: 9 bis 10 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee

Klassen 8.IV und 8.V und 7.I: 10 bis 11 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee

Klassen 7.II, 7.III und 7.IV: 11 bis 12 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee

Klassen 7.V, 6.I und 6.II: 12 bis 13 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee

Klassen 6.III, 6.IV und 6.V: 13 bis 14 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee

Täglich die neuesten Entwicklungen zum Corona-Virus in MV: Liveblog zur Corona-Lage in MV: Das ist die Lage am Donnerstag

Für Lehrer und Beschäftigte gilt

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern: nutzen bitte die für ihre Klasse vorgegebenen Testzeiten.

alle anderen Beschäftigten der Schule: Freitag, 18. September 2020, 10 bis 12 Uhr, im mobilen Testzentrum auf dem Schulhof

Von js