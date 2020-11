Rostock

Die Zahl der Corona-Infektionen in Rostock steigt – und damit auch die Nachfrage nach Corona-Tests. Doch wo kann man sich überhaupt testen lassen? Wie viel kostet ein Test? Was muss ich dazu mitbringen? Und wie erfahre ich von dem Ergebnis? Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie kann ich mich auf Corona testen lassen?

Die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern (KVMV) empfiehlt, bei einem Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus zuerst den Haus- beziehungsweise Kinderarzt anzurufen. Dieser prüft, ob ein begründeter Verdachtsfall vorliegt und ob ein Laborabstrich notwendig ist. Niemand sollte sich vorschnell auf den Weg zum Arzt begeben, um die Gefahr von weiteren Ansteckungen zu senken.

Ist ein Abstrich notwendig, nimmt der Arzt diesen vor oder überweist den Patienten zu einem anderen niedergelassenen Kollegen. Auch die Vermittlung in ein Testzentrum ist möglich.

Was ist, wenn mein Arzt gerade nicht erreichbar ist?

Bei lebensbedrohlichen Beschweren: immer 112 anrufen! Bei Beschwerden, die nicht lebensbedrohlich sind, können Betroffene die Telefonnummer 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen. Wer symptomfrei ist, sollte zu Hause bleiben und am nächsten Werktag den Haus- oder Kinderarzt anrufen.

Wo sind die Corona-Testzentren in Rostock und wann haben sie geöffnet?

Im Corona-Testzentrum der Rostocker Uni-Medizin in der Schillingallee 35 nimmt ein Team aus Studierenden und Mitarbeitern in den Seminarräumen 1 und 2 Corona-Abstriche vor. Das Zentrum ist ausgeschildert und unter der Telefonnummer 0381-494 1197 und der Faxnummer 0381-494 686 1198 sowie unter der E-Mail tropen@med.uni-rostock.de zu erreichen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr, am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 11 Uhr.

Das Corona-Testzentrum in Schmarl, Zur Hansemesse 1-2, ist montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Die Zufahrt erfolgt per Auto über den Groß Kleiner Damm. Fußgängern wird der Weg vom S-Bahnhof Lütten Klein empfohlen. Telefon: 0381 4400-500, Fax 0381 4400-501, E-Mail: AZ-Schmarl@rostock.de. Es ist möglich, den Abstrich direkt aus dem Autofenster durchführen zu lassen (Drive-In).

Im Testzentrum von Centogene, im Innenhof des Gebäudes Am Strande 7, werden ebenfalls Corona-Tests durchgeführt. Es hat von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet. Kontakt: telefonisch unter 0381-80113 700 oder via E-Mail an corona@centogene.com. Wichtig: Beim Testzentrum von Centogene dürfen sich nur Personen testen lassen, die ohne Symptome sind. Wer eine Zuweisung vom Hausarzt oder vom Gesundheitsamt hat, kann sich hier nicht testen lassen.

Wie lange dauert ein Corona-Test?

Der Test selbst dauert nur wenige Sekunden, allerdings muss zum Teil mit mehrstündigen Wartezeiten gerechnet werden. Patienten, die sich im Testzentrum in Schmarl testen lassen wollen, können vorab diesen Fragebogen ausfüllen und mitbringen, um Zeit zu sparen. Bei Centogene können Interessenten durch eine Online-Voranmeldung die Wartezeiten verkürzen.

Was ist das für ein Test und ist er zuverlässig?

Gewöhnlich handelt es sich um einen PCR-Test. Die Analyse erfolgt im Labor, das Ergebnis gilt als sehr zuverlässig. Bei dieser Art des Tests wird ein Abstrich im Mund-, Nasen- oder Rachenraum des Patienten gemacht.

Was muss ich für einen Corona-Test im Testzentrum mitnehmen?

Patienten sollten ihren Mund-Nasen-Schutz tragen und ihre Krankenkassenchipkarte sowie einen Ausweis dabei haben. Zudem muss – sofern man den Test nicht privat bezahlt oder Reiserückkehrer ist – eine Zuweisung des Hausarztes oder des Gesundheitsamtes vorliegen, die elektronisch (Fax oder E-Mail) an das Corona-Testzentrum übermittelt wird. Patienten sollten diese nicht persönlich beim Gesundheitsamt oder ihrem Hausarzt abholen.

Reiserückkehrer sollten ihr Flugticket mitbringen oder andere Nachweise, dass eine Reise stattgefunden hat (z. B. Hotelrechnung).

Kann ich auch einfach direkt ins Testzentrum fahren?

Selbsttests auf eigene Kosten sind im Testzentrum von Centogene und laut Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze im Testzentrum der Uni-Klinik möglich, nicht aber in Schmarl. Ob Hausärzte Tests auf private Kosten anbieten, sollte vorab telefonisch erfragt werden.

Was kostet mich der Corona-Test?

Ist der Test ärztlich angeordnet, ist er kostenfrei. Auch für Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind bis zu zwei Tests kostenfrei, wenn sie innerhalb von zehn Tagen nach der Rückkehr stattfinden.

Wer sich privat ohne Symptome testen lassen möchte, zahlt bei Centogene 59 Euro. Bei Hausärzten und im Testzentrum der Uni-Klinik entstehen Kosten für den Abstrich und die Laboruntersuchung, die zusammen zwischen 60 und 160 Euro betragen können. Interessierte sollten sich vorab telefonisch informieren.

Wer sagt mir, ob mein Test positiv oder negativ ist?

Das Ergebnis teilt das zuständige Gesundheitsamt oder der Hausarzt mit, je nachdem wer den Test angewiesen hat. Erfolgt der Test in einem Testzentrum, informiert dieses den Patienten. Die Firma Centogene stellt das Ergebnis nach Log-in auf ihrer Internetseite bereit. Es werden oft nur positive Testergebnisse übermittelt, bei einem negativen Test wird in der Regel nicht informiert.

Wie lange dauert es, bis das Testergebnis zur Verfügung steht?

In der Regel liegen die Testergebnisse nach spätestens 48 Stunden vor, laut Centogene fast immer innerhalb von 24 Stunden.

Wie muss ich mich verhalten, bis ich Klarheit habe?

Nach dem Test sollten Betroffene zu Hause bleiben und das Testergebnis abwarten – selbst wenn bisher keine Quarantäne angeordnet wurde. Empfohlen wird bis zum Befund freiwillig auf alle engen Kontakte – auch zu Familienmitgliedern – unter zwei Metern zu verzichten, Hygieneregeln einzuhalten sowie eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, auch zu Hause. Hilfreich ist auch, ein Kontakttagebuch zu führen. Darin können alle Begegnungen mit anderen Personen festgehalten werden, um mögliche Infektionsketten schneller rekonstruieren zu können.

Wie lange ist der Test gültig?

Die Tests sind immer nur eine Momentaufnahme. Selbst nach einem negativen Ergebnis kann sich eine Person direkt im nächsten Moment anstecken.

Was gilt, wenn ich Reiserückkehrer bin?

Alle Einreisenden nach MV, die sich in den letzten 14 Tagen vor Einreise in einem ausländischen Risikogebiet laut Robert-Koch-Institut ( RKI) aufgehalten haben, unterliegen einer 14-tägigen Quarantänepflicht und müssen sich unmittelbar nach Einreise beim Gesundheitsamt melden. Für sie besteht eine Testpflicht.

Von Robert Berlin