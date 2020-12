Rostock

Um zu Weihnachten ein bedenkenloses Fest mit seiner Familie zu verbringen, wollen sich viele Menschen kurz vor den Feiertagen noch auf Corona testen lassen. Die Warteschlangen sind teils sehr lang, wie am Montag bei Centogene in Rostock zu sehen war.

In den meisten Testzentren wird eine Überweisung vom Hausarzt benötigt. Doch es gibt auch Ausnahmen. Zudem bieten viele Ärzte inzwischen Corona-Tests an. Informieren Sie sich dafür bei Ihrem Hausarzt.

Wo Sie vor Weihnachten noch an einen Test kommen und wie teuer dieser ohne Überweisung wird, haben wir hier zusammengestellt:

Testzentren Rostock

In der Universitätsmedizin Rostock (Schillingallee 35) kann ein Corona-Test mit einer entsprechenden Überweisung vom Hausarzt durchgeführt werden. Die Kosten dafür übernimmt dann die Krankenkasse. Wer sich ohne Symptome testen lassen will, kann dies gegen eine Gebühr von 172 Euro tun.

Geöffnet hat das Testzentrum Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr. An den Feiertagen ist von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Das Ergebnis erhält man innerhalb von 24 bis zu 48 Stunden. Wer sich also am heutigen Dienstag noch testen lässt, sollte bis Heiligabend ein Ergebnis haben.

Die Wartezeiten vor Ort variieren. War es am Montag im Abstrichzentrum in der Schillingallee recht voll, war es am Dienstagvormittag eher ruhig.

Bei dem privaten Testzentrum von Centogene (Am Strande 7) dürfen sich dagegen nur Personen testen lassen, die ohne Symptome sind. Ein Test kostet dort 59 Euro. Über die Feiertage ist das Testzentrum allerdings geschlossen. Die letzte Testmöglichkeit vor Weihnachten war am Montag (21.12).

Für mehr Informationen: Wie komme ich in Rostock an einen Corona-Test und was kostet das?

In der Rostocker Hansemesse (Zur Hansemesse 1) wird ein Test nur mit einer Überweisung vom Hausarzt durchgeführt. Geöffnet ist dort nur werktags von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Die Wartezeit für das Testergebnis beträgt 24 bis 48 Stunden. Wer sich morgen (23.12.) noch testen lässt, hat sein Ergebnis spätestens am 25. Dezember.

Testzentrum Wismar

Im Wismarer Sana Hanse-Klinikum ( Friedrich-Wolf-Straße) werden ebenfalls nur Tests nach einer Überweisung vom Hausarzt durchgeführt. Diese sind dann kostenlos. Geöffnet hat das Testzentrum von Montag bis Freitag 10 bis 14 Uhr, am 24. Dezember sowie vom 31. Dezember bis 3. Januar ist dort geschlossen. Die Wartezeit für das Testergebnis beträgt 24 bis 48 Stunden. Wer sich heute (22.12.) oder morgen (23.12.) noch testen lässt, hat sein Ergebnis bis an Weihnachten.

Das Abstrichzentrum in Grevesmühlen ist vor Weihnachten und über die Feiertage nicht mehr geöffnet. Bei den Testzentren in Nordwestmecklenburg werden am Tag circa 50 bis 60 Tests durchgeführt. Wartezeiten sind möglich.

Weitere Testmöglichkeiten:

Testzentrum Güstrow

Im KMG-Klinikum Güstrow (Friedrich-Trendelenburg-Allee 1) ist ein Covid-19-Test nur mit einem Termin vom Gesundheitsamt möglich. Überweisungen von niedergelassenen Ärzten oder Selbstvorstellungen sind nicht möglich.

Testzentren Greifswald

In der Greifswalder Universitätsmedizin (Fleischmannstraße 8) ist von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr und Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Einen kostenlosen Abstrich gibt es nur nach einer Überweisung vom Hausarzt.

Wer aus privaten Grünen einen Corona-Test durchführen lassen will, kann dies gegen eine Gebühr von 152 Euro tun. Die Ergebnisse liegen in der Regel nach 24 Stunden vor. Es werden ausschließlich PCR-Tests durchgeführt. Die Anmeldung erfolgt per Fax (03834 / 86 44 98). Eine Anfahrt mit dem Auto wird empfohlen, da es ein „drive through“-Konzept gibt.

Mehr Informationen gibt es hier: Coronatest in Greifswald zu Weihnachten und Silvester: Hier sind sie möglich

Im Greifswalder IMD Labor ( Vitus-Bering-Straße 27a) wird am Mittwoch noch von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr nach einer Terminabsprache unter 03834 / 819 30 getestet. Es muss vorher allerdings ein Gespräch mit dem Hausarzt erfolgen. Über Weihnachten und von Silvester bis zum 3. Januar ist geschlossen. Für eine freiwillige Testung ist keine Überweisung nötig, der Termin wird frei vereinbart und kostet dann 132 Euro, die Ergebnisse werden nach bis zu 48 Stunden über eine App oder E-Mail mitgeteilt. Es kann zu Wartezeiten am Abstrichzentrum kommen.

Testzentrum Bansin

Das private Testzentrum in Bansin auf Usedom (Badstraße 20) hat grundsätzlich Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 10.30 Uhr (PCR-Test) und bis 13 Uhr (Antigen-Schnelltests) geöffnet. Wegen der hohen Nachfrage gibt es nun auch zu Heiligabend eine Öffnung von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ist geschlossen. Ein Antigen-Schnelltest kostet 52 Euro, der PCR-Test 59 Euro. Vorherige Terminabsprachen, um sich testen zu lassen, sind nicht nötig.

Testzentrum Stralsund

Im Stralsunder Helios Hanseklinikum (Rostocker Chaussee 70) werden Tests von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr durchgeführt. Während der Feiertage hat das Abstrichzentrum wie folgt geöffnet: 24. Dezember von 13 bis 16 Uhr, 26. Dezember von 9 bis 13 Uhr. Das Ergebnis dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden. Tests, die ohne ärztliche Überweisung durchgeführt werden kosten zwischen 60 und 160 Euro. Die Wartezeiten variieren. Am Wochenanfang ist meist mehr los.

