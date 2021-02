Rostock

Wird die Hansestadt Rostock bald erste Testregion des Landes zur Öffnung der Wirtschaft in der Corona-Krise? Nach OZ-Informationen arbeiten Verantwortliche an einer solchen Idee. Denkbar, dass bereits Anfang März die Türen zum Einzelhandel örtlich begrenzt wieder aufgehen.

Handel regional auf bei Corona-Inzidenz unter 35 – mit dieser Botschaft hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vergangene Woche viele Hoffnungen geweckt. Potenzielle Kandidaten für eine Testregion sind die Landkreise Vorpommern-Rügen und Rostock mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 26,3 und 32,9 sowie die Hansestadt Rostock (20,1).

Bald Geschäfte, Gaststätten und Jugendsport in Rostock auf?

In Rostock werden Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) starke Ambitionen zur Lockerung verschiedener Bereiche nachgesagt. Von offenen Geschäften und Neustart bei Kinder- und Jugendsport ist zu hören. Anfang März, vielleicht sogar früher. „Möglichst schnell“, so ein Insider. Streitpunkt sei aber unter anderem, wie ein zu erwartender Kundenansturm in Geschäften – auch von außerhalb – zu kontrollieren wäre. Das dürfte auch für Gaststätten gelten, deren Öffnung ebenfalls diskutiert werde.

Madsen selbst äußerte sich auf Anfrage bisher nicht. Andere sind da direkter: „Wir haben OB Madsen konstruktive Mitarbeit an dem Projekt angeboten“, erklärt Kay-Uwe Teetz vom Einzelverband Nord. Auch der Tourismusverband MV gibt sich zuversichtlich: „Wenn es Testregionen gibt, dann schnell“, so Geschäftsführer Tobias Woitendorf. Der Verband hat ein Papier vorgelegt, das die schrittweise Lockerung im öffentlichen Leben beschreibt. „Testregionen im Handel – warum eigentlich nur da?“, fragt Sven Müller. Akzeptanz und Umsetzbarkeit sollten „so konkret wir möglich“ dargestellt werden.

Landkreis Rostock: Öffnen, wenn die Zahlen es zulassen

Interesse gibt es auch beim Rostocker Nachbarn: Sebastian Constien (SPD), Landrat im Kreis Rostock, sprach sich zuletzt für weitere Lockerungen aus. Sein Vize, Stephan Meyer (CDU), geht noch weiter: „Ich bin für jede Form der Öffnung, wenn die Inzidenzzahlen es zulassen.“ Meyer deutlich: „Man muss die Menschen mit ins Boot holen und nicht wie kleine Kinder behandeln.“ Die Wirtschaft leide. „Sonst haben wir bald nichts mehr.“

Schweigen herrscht im Kreis Vorpommern-Rügen. Ein Sprecher verwies zuletzt auf das Risiko durch Einkaufstourismus. Beim Nachbarn Vorpommern-Greifswald seien die Zahlen noch zu hoch, bestenfalls müssten die Corona-Zahlen landesweit sinken.

Glawe: Wirtschaft braucht eine planbare Perspektive

In dieser Woche soll die Entscheidung darüber fallen, ob und wo es Testgebiete mit Corona-Sonderregeln in MV gibt. Dazu trifft sich in Schwerin eine Task Force Wirtschaft. Eine Entscheidung könnte dann beim MV-Gipfel der Landesregierung am 24. Februar fallen. Landesweit liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen derzeit bei 63,4 auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Bis 7. März gilt der harte Lockdown. Ab 1. März dürfen Friseure wieder öffnen.

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) bestätigt Gespräche über weitere Öffnungen. „Gegenwärtig werden entsprechende Vorschläge und Szenarien erarbeitet. Fest steht: Tourismus und Wirtschaft brauchen eine planbare Perspektive.“ Wichtig sei aber auch der Schutz der Bevölkerung vor Ansteckungen.

Von Frank Pubantz