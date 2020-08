Corona-Tests: Warum es in MV immer wieder falsche Ergebnisse gibt

Rostock

Der Fall der Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz könnte der bisher krasseste dieser Art sein: Doch nach Einschätzung eines der renommiertesten und bekanntesten Labor-Experten in MV kommt es auch im Nordosten immer wieder zu falschen Ergebnissen bei Corona–Tests – mit zum Teil weitreichenden Folgen. „Das Problem ist, wie diese Tests in den Laboren ausgewertet werden“, sagt Prof. Dr. Andreas Podbielski, Direktor des Instituts für Mikrobiologie, Virologie und Hygiene an der Uni-Klinik in Rostock. Auch das Landesamt für Gesundheit und Soziales räumt auf OZ-Anfrage ein, dass von den bis zu 2500 Tests pro Tag im Nordosten rund ein Prozent falsche positive Ergebnisse liefern.

Proben an Schule verunreinigt

An der Schule in dem Ostseebad ist der Unterricht am Freitag eingestellt worden. Für zwei Wochen müssen fast 300 Personen – Schüler, Lehrer, Beschäftigte und auch viele Eltern – in Quarantäne. Ein Schulkind war nämlich am Abend zuvor in einer Arztpraxis positiv auf das Virus getestet worden. Nun räumte der Landkreis Rostock ein, dass es bei diesem Test möglicherweise zu Fehlern gekommen ist.

Experten der Rostocker Rechtsmedizin hätten nachgewiesen, dass die Probe verunreinigt war – und der Junge sich möglicherweise nie mit dem Virus infiziert hatte. Sollte sich das am Donnerstag bestätigen, will der Landkreis den Schulbetrieb bereits am Montag fortsetzen.

Experte: Viele ähnliche Fälle

„Dieser Fall hat es jetzt in die Öffentlichkeit geschafft. Mir sind aber mehrere ähnliche Fälle in MV bekannt“, sagte Uni-Professor Podbielski. Das Problem: In vielen niedergelassenen Laboren würden die Abstrich-Proben von möglichen Corona-Patienten lediglich auf ein einziges Gen von Sars-CoV-2-Virus untersucht. Podbielski spricht von einem „primitiven Verfahren“.

Und bei dem komme es immer wieder zu Fehlern. „Zum Beispiel werden diese Tests mit einer sehr hohen Sensitivität ausgewertet. Das hatte am Anfang auch das Robert-Koch-Institut so vorgegeben“, sagt der Experte. Dadurch aber würden die Test Ergebnisse unspezifisch, selbst kleinste Verunreinigungen würden als positives Testergebnis gewertet.

„Vor allem Kreuzreaktionen lassen sich dabei nicht ausschließen.“ So gebe es immer wieder Fälle, in denen die Patienten lediglich an einem „normalen“ Coronavirus erkrankt seien, die seit Jahren bekannt sind und für viele harmlose Erkältungskrankheiten verantwortlich sind. Es habe eine Reihe von Fehlalarmen gegeben. „Menschen wurden dadurch verunsichert“, so der Professor.

Unis testen genauer

Die Uni-Kliniken im Land hingegen würden deutlich gründlicher ihre Proben untersuchen: „Wir suchen nicht nur nach einem Gen des Sars-CoV-2-Virus - um auf Nummer sicher zu gehen“, sagt Podbielski. Seit Tagen würde die Zahl der Tests, die in den Laboren der Rostocker Uniklinik ausgewertet werden, steigen. Allein am Wochenende waren es mehr als 500 pro Tag. „In all den Monaten hatten wir noch nicht ein Ergebnis, dass wir korrigieren mussten.“ In Greifswald meldet die Uni-Klinik derzeit bis zu 300 Tests pro Tag.

Ein gewisse Fehlerquote lasse sich aber nirgendwo vermeiden: „Auch bei uns könnte es theoretisch und trotz automatischer Erfassung dazu kommen, dass mal eine Probe verwechselt wird“, so Podbielski.

Von Andreas Meyer