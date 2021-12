Rostock

Die weihnachtlichen Feiertage werden auch in diesem Jahr wieder unter pandemischen Bedingungen stattfinden. Um Ihre Liebsten und sich zu schützen und auch problemlos Essen zu gehen, falls es mit der Weihnachtsgans zu Hause nicht klappt, bekommen Sie an folgenden Rostocker Standorten noch Tests zum Fest – nach Stadtteilen sortiert.

Stadtmitte – 18055

Die Augusten-Apotheke in der Augustenstraße 103 bietet an den Feiertagen zwar keine Tests an, ist aber dazwischen vom 27. bis 30. Dezember zu den regulären Testzeiten 7 bis 8 Uhr und 18 bis 19 Uhr mit Voranmeldung erreichbar.

Das Bürgertestzentrum Breite/Lange Straße in der Breiten Straße kann mit und ohne Termin am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr besucht werden. An den Feiertagen am 25. und 26. Dezember sowie am Neujahrstag hat der Testcontainer 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Das Bürgertestzentrum am Neuen Markt und das Bürgertestzentrum Kröpeliner Tor/Motel One in der Kröpeliner Straße 49a haben dieselben Öffnungszeiten. Allerdings ist bei der Teststation am Kröpeliner Tor zwingend ein Termin vorab hier zu buchen.

Kröpeliner-Tor-Vorstadt – 18057

In der Adler-Apotheke in der Leonhardstraße 1 hat man lediglich am 24. Dezember mit vorheriger Terminvereinbarung die Möglichkeit, sich in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr testen zu lassen.

Der Schnelltest-Container beim Ostseestadion am Nordvorplatz in der Kopernikusstraße 17b kann auch an den Feiertagen besucht werden, außer an Silvester: Für den 24. Dezember von 8 bis 20 Uhr und den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag von 8 bis 15 Uhr können hier Testtermine gebucht werden.

Die Universitätsmedizin Rostock in der Schillingallee 35 hat an den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr von 9 bis 11 Uhr geöffnet.

Südstadt – 18059

Das Testzentrum des Südstadtklinikums am Südring 81 hat am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr geöffnet, an den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie an Neujahr von 9 bis 13 Uhr.

Das Testzentrum am Richtfunkturm beim Restaurant „Syrtaki“ am Seelöwenring 30 hat zwar am 31. Dezember geschlossen, dafür aber am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Das Testangebot kann zwar mit oder auch ohne Termin wahrgenommen werden, aber ein Termin wird an den Weihnachtstagen dringend empfohlen. Außerdem werden dort auch kostenlose Lolli-Tests angeboten, für Kinder und Erwachsene.

Sievershagen – 18069

Das Sievershäger Bürgertestzentrum im Ostseepark in der Ostsee-Park-Straße 3 hat am 24. Dezember und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt das Testzentrum allerdings geschlossen.

Evershagen und Schmarl – 18106

Die Pinguin-Apotheke im Kolumbusring ermöglicht Tests auch ohne vorherige Terminvereinbarung am 24. und 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Nordwest-Apotheke in der Bertolt-Brecht-Straße 23 bietet ausschließlich mit Terminbuchung am 24. und 31. Dezember Corona-Tests von 8 bis 13 Uhr an.

Lütten Klein – 18107

Das Bürgertestzentrum Lütten-Klein über der Ostseesparkasse in der Warnowallee 29 hat zwar am 25. und 26. Dezember geschlossen, aber am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Warnemünde – 18119

Beide Warnemünder Testzentren sind mit und ohne vorherigen Termin an den Feiertagen zugänglich, aber zu unterschiedlichen Zeiten: Das Testzentrum am Kirchenplatz bietet an Heiligabend von 08.45 bis 16 Uhr Tests an, an beiden Weihnachtsfeiertagen in der Zeit von 11 bis 19 Uhr, an Silvester von 11 bis 21 Uhr und an Neujahr von 8.30 bis 20 Uhr.

Geschäftsführer Dietmar Vogel hat sich situationsbedingt für eine Verlängerung der Öffnungszeiten an Weihnachten entschieden: „Damit reagieren wir auf die Bitte der Kirche, dass, angesichts der anstehenden Gottesdienste, ausreichend Testkapazitäten vorhanden sind. Weiter gibt es, auf die Feiertage bezogen, auch viele geplante Weihnachtsessen, die wir jetzt ebenfalls mit abdecken können.“

Das zweite Warnemünder Testzentrum am Leuchtturmvorplatz hat an Silvester und Neujahr von 13 bis 17.30 Uhr geöffnet und bleibt an den Weihnachtstagen geschlossen.

Das Bürgertestzentrum in Markgrafenheide hat an Heiligabend von 11 bis 15 Uhr geöffnet und am ersten Weihnachtsfeiertag von 11 bis 13 Uhr. Am 26. Dezember bleibt das Testzentrum geschlossen. An Silvester und Neujahr kann man sich in der Zeit von 11 bis 16.30 Uhr dort testen lassen.

Dierkow – 18146

Das Bürgertestzentrum bei Grönfingers in der Alt Bartelsdorfer Straße 18 bietet zwar am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag keine Tests an, aber am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr.

Gehlsdorf – 18147

Corona-Tests an Heiligabend und Silvester bietet auch die Ahorn-Apotheke in der Salvador-Allende-Straße 28 an. Dort sind Tests auch ohne Termin von 9 bis 11 Uhr möglich.

Bentwisch – 18182

Die Teststation beim Bentwischer Hansecenter in der Hansestraße 37 hat ebenfalls am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen, aber am 24. und 31. Dezember sind dort Testungen von 9 bis 14 Uhr möglich.

Diese Testzentren sind geschlossen

Die Poseidon-Apotheke, die Alpha-Apotheke und Apotheke Holzhalbinsel bieten keine Termine rund um weihnachtliche Feiertage und Silvester an.

Von Caroline Bothe