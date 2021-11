In viele Freizeitbereiche dürfen wegen hoher Corona-Zahlen nur noch Geimpfte und Genesene – und das oft auch, nur wenn sie einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. Deshalb gibt es großen Andrang auf die Testzentren in MV, wo Bürger sich mindestens einmal in der Woche kostenlos testen lassen können. Im ganzen Land stehen dafür über 300 Testzentren bereit. Eine Übersicht.