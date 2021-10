Rostock

Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, müssen ab Oktober mit erheblichen Mehrkosten rechnen. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen setzt der Nordosten auf die 3G-Regel, die Ungeimpften vielerorts einen negativen Coronatest abverlangt. Bislang waren Schnelltest kostenlos. Ab 11. Oktober ändert sich das.

Zum anderen haben die Gesundheitsminister der Länder beschlossen, dass ab 1. Oktober die Lohnfortzahlung für ungeimpfte Arbeitnehmer, die in Quarantäne müssen, gestrichen wird. Heißt: Wer die Impfung verweigert, in Quarantäne muss und deshalb nicht arbeiten kann, bekommt kein Geld vom Staat. Kritik kommt von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Nord. „Wir können diese Maßnahme nicht nachvollziehen, sie wirft enorme arbeitsrechtliche Fragen auf“, sagte Sprecher Frank Schischefsky.

Gesellschaft und Belegschaften werden gespalten

Bisher seien Arbeitnehmer „im Normalfall nicht verpflichtet, Krankheitsgründe oder den Impfstatus an den Arbeitgeber zu übermitteln“. Eine Erhöhung des Drucks auf Ungeimpfte ist laut Verdi Nord der falsche Weg, um die Impfquote zu erhöhen. Das „Ende des Entgeltersatzes für Ungeimpfte im Quarantänefall stiftet Unruhe und Verunsicherung“, betonte Schischefsky.

Mit Druck löse man die Probleme nicht, „sondern spaltet die Gesellschaft und Belegschaften in den Betrieben“. Verdi Nord lehne „eine Impfpflicht durch die Hintertür ab“. Auch der DGB Nord hat kritisiert, dass Politik den Konflikt in die Betriebe verlagere, statt selbst mehr Überzeugungsarbeit zu leisten.

Lob für die Entscheidung kommt vom Unternehmerverband VUMV. „Die Entscheidung der Gesundheitsministerkonferenz wird von uns mitgetragen. Auch wenn uns bewusst ist, dass mit der Umsetzung ein gewisses Potenzial an Konfliktstoff zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten auf die betriebliche Ebene verlagert wird“, sagt VUMV-Geschäftsführer Sven Müller. „Erschwerend kommt hinzu, dass es nach wie vor kein Informationsrecht des Arbeitgebers zum Impfstatus des Beschäftigten gibt. Hier bedarf es einer entsprechenden Korrektur seitens des Gesetzgebers.“

Sonderregelung für Verbeamtete?

Ungeimpfte Beamte werden im Quarantänefall im Gegensatz zu Angestellten wohl weiterhin entschädigt. Das hat rechtliche Gründe. Eine „einfache Regelung“ wie für Angestellte reiche für die Staatsbediensteten nicht, ließ der Deutsche Beamtenbund verlauten. In Bereichen, in denen Angestellte und Beamte nahezu dieselben Tätigkeiten ausüben, haben solche unterschiedlichen Behandlungen Sprengkraft. Etwa bei Lehrkräften an den Schulen.

Weil noch nicht feststeht, wie die Neuregelung durchgesetzt werden soll, hält sich Erziehung und Wissenschaft (GEW) in MV mit einer Beurteilung zurück. Nur so viel: Generell lehne man jedwede Ungleichbehandlung im Klassen- und Lehrerzimmer ab. Außerdem befürchtet die GEW MV, dass durch die Streichung der Lohnfortzahlung „falsche Anreize gesetzt werden, die Quarantänepflicht zu umgehen, denn die wenigsten Menschen können sich einen zweiwöchigen Verdienstausfall leisten“.

Was Schnelltests kosten könnten

Ab dem 11. Oktober haben Ungeimpfte keinen Anspruch mehr darauf, mindestens einmal pro Woche kostenlos beim Arzt, in der Apotheke oder im Testzentrum einen Corona-Schnelltest machen zu lassen. Wer ungeimpft ist und ins Restaurant, Konzert oder in den Club will, muss selbst vorher einen Test zahlen. Für Schwangere und Kinder werden die Kosten noch bis zum 31. Dezember vom Staat übernommen. Grund ist, dass für sie erst seit Kurzem eine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission vorliegt.

Gratis bleibt der Test außerdem auch für Menschen, die zum Beenden einer Quarantäne einen solchen brauchen, sowie Personen, die wegen einer Erkrankung nicht gegen Corona geimpft werden können, und für jene, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht.

Unklar ist noch, wie teuer es demnächst für alle anderen wird, die einen Schnelltest brauchen. Denn die Anbieter können den Preis für die Schnelltests selbst bestimmen. Coronatest.de, der zu Deutschlands größten Testzentrenbetreibern zählt, hat angekündigt, die Schnelltests für 24,99 Euro pro Stück anbieten zu wollen. Letztendlich regeln Angebot und Nachfrage den Preis. Schätzungen gehen davon aus, dass er sich zwischen 15 und 20 Euro einpendeln wird.

