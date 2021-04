Corona-Testzentrum des DRK zieht nach Sanitz

Sanitz

Das Corona-Schnelltestzentrum zieht von Groß Lüsewitz nach Sanitz um. Wie Susann Wieland vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband Bad Doberan mitteilt, wird ab Mittwoch, 21. April, im Restaurant Mecklenburg, Rostocker Straße 15, in Sanitz getestet. Die Öffnungszeiten werden im Vergleich zu Groß Lüsewitz erweitert. Die Tests finden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr statt. Eine Online-Anmeldung ist unter www.testzentren-mv.de möglich.

Der DRK Kreisverband Bad Doberan betreibt zudem Testzentren in Bad Doberan in der Mehrzweckhalle, Verbindungsstraße 14, und in Kühlungsborn, Heinrich-Schreiber-Ring 4. Beide sind montags bis freitags 7 bis 16 Uhr und sonntags 13 bis 16 Uhr geöffnet. In Satow befindet sich das Testzentrum im Gemeindehaus, Kröpeliner Straße 1. Es ist in der Woche von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten wird auch in Schwaan in der John-Brinckman-Straße 12 getestet.

Von Anja Levien