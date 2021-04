Rostock

Überall in MV sprießen Testzentren aus dem Boden, seitdem offiziell ist, dass man nahezu für das gesamte öffentliche Leben einen Corona-Schnelltest benötigt. So auch in Rostock, wo die Testpflicht für den Einzelhandel am 10. April in Kraft tritt – ausgenommen Geschäfte des täglichen Bedarfs. Am Freitag eröffnet nun das Testzentrum in der Kulturbühne Moya.

Auf deren Facebook-Seite wird damit geworben, dass man sich dort, An der Jägerbäk 1, von 11 bis 17 Uhr terminfrei testen lassen kann. Auf Nachfrage der OZ sagte eine Mitarbeiter am Telefon jedoch, dass man sich zwingend online einen Termin buchen sollte.

Ohne Termin nur bei freien Kapazitäten

Auch auf der offiziellen Internetseite der „Bürgerschnelltest Gbr“, zu der das Testzentrum im Moya gehört, ist zu lesen, dass ab 9. April nur noch Tests nach vorheriger online Terminbuchung möglich sind. „Ohne eine Terminbuchung nur bei freier Kapazität“, wie es heißt. Außerdem solle man die Einverständniserklärung, die man nach Buchung per Mail zugeschickt bekommt, bereits ausgefüllt mitbringen.

Hinter der Gesellschaft stehen Kulturschaffende aus Rostock. Sie haben nicht nur einige Testzentren in der Hansestadt ins Leben gerufen, sondern führen die Schnelltests auch gemeinsam mit Medizinstudenten und Gastronomen durch – natürlich nach vorheriger Schulung. Zahlen müssen die Kunden dafür nichts.

Weitere Testzentren öffnen am Wochenende

Bereits seit Dienstag bietet die „Bürgerschnelltest Gbr“ Schnelltests vor dem Kröpeliner-Tor-Center (KTC) an und auch in Lütten Klein im Gebäude der Ospa-Filiale sind die Testungen gestartet. Am Freitag kommt dann noch ein Testzentrum am Hanse Center Bentwisch dazu. Am Samstag nehmen zwei Zentren auf dem Universitätsplatz und dem neuen Markt den Betrieb auf. Alle Infos und Termine unter www.test-rostock.de.

Von Maria Baumgärtel