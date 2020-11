Rostock

Die Schlange vor dem Corona-Testzentrum an der Unimedizin Rostock war in den vergangenen Wochen lang. Reiserückkehrer und Menschen mit Verdacht auf Covid-19 haben sich vor dem Zentrum in der Schillingallee eingereiht. Um die Wartezeiten zu verkürzen und die Mitarbeiter im Testzentrum zu entlasten, hat Professor Dr. Emil Reisinger, Dekan und Wissenschaftlicher Vorstand der Unimedizin, die Bundeswehr um Unterstützung gebeten.

„Nach nur drei Tagen hat uns das Sanitätsunterstützungszentrum Mecklenburg-Vorpommern Hilfe zugesagt. Dafür sind wir äußerst dankbar“, freut sich Reisinger.

Rachenabstriche , Kontrolle der Vorschriften, einfache Büroarbeiten

Hauptfeldwebel Andreas Beck (31) ist einer von drei Bundeswehrsoldaten, die dem Team unter die Arme greifen. Er macht Rachenabstriche, achtet auf die Einhaltung der Hygienevorschriften, gibt Auskünfte, erledigt einfache Büroarbeiten und bringt gleich noch etwas Stimmung mit.

Hauptfeldwebel Andreas Beck (31), Notfallsanitäter, Hauptfeldwebel Hans-Christian von Stenglin (35) und Anja Schmidt vom Betriebsärztlichen Dienst der Unimedizin Rostock. Quelle: Unimedizin Rostock

„Wir helfen gern und freuen uns, für die Bevölkerung da zu sein“, so der Hauptfeldwebel. Der Notfallsanitäter vom Sanitätsunterstützungszentrum Neubrandenburg engagiert sich gern, wenn Menschen seine Hilfe brauchen.

Verbesserung der Situation für Wartende

Betriebsärztin Madeleine Sanguinette ist ganz begeistert von der Unterstützung durch die Bundeswehrsoldaten: „Seit März arbeiten unsere Kollegen auf Hochtouren, das zehrt an ihren Kräften. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt so tatkräftige Hilfe erhalten und unsere Kollegen einmal durchatmen können.“ Auch für die Wartenden ist das eine Verbesserung. „Kürzere Wartezeiten reduzieren das Risiko, eine Erkältung zu bekommen“, so die Ärztin.

Das nun zwölfköpfige Team aus Ärzten, Medizinisch-technischen Assistenten, Studenten und Soldaten kann doppelt so schnell Rachenabstriche machen als zuvor. Bis zu 200 sind es täglich. Mittlerweile ist die Schlange vor dem Testzentrum deutlich kürzer geworden.

Reisinger mahnt die Bevölkerung zur Vernunft

Damit das auch so bleibt, mahnt Prof. Reisinger die Bevölkerung zur Vernunft: „Um das Gesundheitssystem zu entlasten, sollten nur diejenigen zu unserem Testzentrum kommen, die auch einen begründeten Verdacht auf Covid-19 haben.“

Seit vielen Jahren ist Reisinger Mitglied im Wehrmedizinischen Beirat des Verteidigungsministeriums. Bereits in der Flüchtlingskrise 2015 hat er in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und Studenten der Unimedizin die medizinische Versorgung der Flüchtlinge sichergestellt. In der aktuellen Pandemie konnte er die Gelegenheit nutzen, die zivilmilitärische Zusammenarbeit wieder zu aktivieren.

Zelt schützt Wartende vor Regen

Damit die Wartenden vor dem Testzentrum im Trocknen stehen können, hat die Universitätsmedizin Rostock ein Zelt auf dem Vorplatz errichten lassen. Vorgegebene Zuwegungen und entsprechende Ausschilderungen sorgen dafür, dass die Menschen den nötigen Abstand einhalten können.

Öffnungszeiten des Testzentrums: Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 11 Uhr.

Von OZ