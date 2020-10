Rostock

Morgens um neun in Deutschland. Bibbern vor dem Corona-Testzentrum an der Rostocker Uniklinik. Hier testet einer der Chefs noch selbst. Dr. Micha Löbermann, Oberarzt beim Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Infektions- und Tropenmedizin, Professor Emil Reisinger, öffnet die Tür und lächelt die Patienten an. „Sie können hereinkommen“, sagt Löbermann.

Im Inneren des Testzentrums warten fünf Helferinnen, Medizinstudentinnen und Pflegekräfte der Klinik, auf die Menschen, die sich testen lassen wollen – oder eher müssen. Maske auf, kurze Beratung, Hände desinfizieren, Fragebogen ausfüllen, Wattestäbchen in den Mund und Tschüss, fertig!

Testzentrum samstags und sonntags von 9 bis 11 Uhr geöffnet

Draußen die Schlange. Am Wochenende ist das Testzentrum samstags und sonntags von 9 bis 11 Uhr geöffnet, an Werktagen von 9 bis 15 Uhr. Um 9 Uhr in der Frühe stehen 50 Personen mit einem Mindestabstand von anderthalb Meter vor der Tür. Die Schlange geht von der Schillingallee runter bis zum Kreisel an der Kopernikusstraße. Warten bei neun Grad Celsius.

Hier stehen einzelne Personen, Pärchen, Familien mit Kindern. Bis elf Uhr steigt die Temperatur auch auf elf Grad.

Oberarzt Micha Löbermann begrüßt eine Patientin im Corona-Test-Zentrum in der Rostocker Schillingallee. Quelle: Ove Arscholl

Ein junger Mann steht in Jeansjacke an Platz 20. Dicke Jacke wäre sinnvoller gewesen. „Hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert“, sagt er. Corona-Symptome hat er keine. „Ich war in Berlin – Risikogebiet.“ Also Quarantäne und Test.

Drinnen arbeiten zwei Teams im Schnellverfahren plus freundlichem Lächeln und aufmunterndem Zuspruch, vor allem bei kleinen Kindern. Sie müssen nicht hier stehen. Sie tun das freiwillig. Genau, wie Oberarzt Löbermann, der mit seiner Anwesenheit mal ein Zeichen setzen will. Er sagt: „Letzte Woche haben sich die Bestimmungen gefühlt täglich 90 Mal geändert.“

„Keine Angst, das tut nicht weh!“

Eine Schwester zwinkert dem kleinen Carlo (5) aus Broderstorf zu. Er hat ein wenig Angst vor dem Test, da er einen ähnlichen bereits im türkischen Antalya gemacht hat. Da hat man ihm und seiner Schwester Milena (11) und seinen Eltern Julia (31) und Marco (33) die Wattestäbchen so tief in die Nase geschoben, dass ihm Tränen in die Augen schossen.

Die Schwester beruhigt Kinder und Eltern. „Das tut nicht weh.“ Der Abstrich werde seitlich im Rachen genommen. Mund auf, „Ah“ sagen, fertig. Zur Belohnung gibt’s Gummibärchen.

Inzidenz-Werte in MV Die Runde der Regierungschefs im Bundeskanzleramt hat im Laufe dieser Woche ein Papier veröffentlicht, in dem empfohlen wird, Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Zahl der Infizierten einer Region pro 100 000 Einwohner in der 7-Tage-Inzidenz (so genannte Inzidenzwerte) auf über 35 steigt. In Mecklenburg-Vorpommern hat bisher lediglich der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte diese Marge mit einer Inzidenz von 39,0 gerissen. Aber auch andere Regionen in MV sind nicht gefeit. Der Wert steigt überall stetig an: Ludwigslust-Parchim 30,6; Rostock 21,1; Vorpommern-Greifswald 13,5; Vorpommern-Rügen 12,9; Landkreis Rostock 10,3; Nordwestmecklenburg 7,7; Landeshauptstadt Schwerin 7,3.

Von 9 Uhr an standen der Marinesoldat und die Verwaltungsangestellte mit ihren Kindern in der Schillingallee und haben gewartet. Ihren Urlaub in Antalya hatten sie im November 2019 gebucht. Hätten sie wegen Corona nun storniert, wäre das Geld weg gewesen. Da sind dann schnell mal 2000 Euro futsch?

Hanna Mank (22), studentische Hilfskraft im Corona-Test-Zentrum in der Rostocker Schillingallee, nimmt einen Rachenabstrich bei einer Patientin. Quelle: Ove Arscholl

Julia lacht und hebt drei Finger der rechten Hand. Marco stört sich daran, dass die einzelnen Institutionen den Umgang mit den Risikogebieten unterschiedlich handhaben: „ Auswärtiges Amt und Robert-Koch-Institut sind sich nicht einig.“ Fluggesellschaften und Versicherungen würden das ausnutzen, sodass die Bürger auf den Kosten sitzen bleiben.

„ Homeschooling ist doof!“

Die Vorschriften in Deutschland sehen für die Region Antalya vor, dass Urlauber nach Rückkehr eine Woche in Quarantäne und zwei negative Corona-Tests vorweisen müssen. „Den Ersten haben wir in Antalya gemacht. Dann waren wir von Montag an zu Hause. Heute der zweite Test.“

Milena hofft, dass sie Montag wieder in die Schule darf. „ Homeschooling ist doof“, sagt sie. Aber Antalya sei toll gewesen.

„Wer noch nicht krank ist, wird es hier“

Professor Marianne Wigger (74) klingelt an der Tür zum Testzentrum. Die frühere Chefärztin der Kinderheilkunde war vier Wochen in Tirol. „Ich habe in einer Reha für transplantierte Kinder geholfen“, sagt sie. Aber Tirol sei Risikogebiet. Also musste sie in Quarantäne und holt jetzt ihr negatives Testergebnis ab.

Prof. Dr. Marianne Wigger hat das Ergebnis ihres Rachenabstrichs abgeholt. negativ. Quelle: Ove Arscholl

„Die Mitarbeiter hier geben wirklich ihr Bestes.“ Nur: Aus ärztlicher Sicht sei es eher bedenklich, wenn man Fieber habe und zwei Stunden in der Kälte stehen muss. Oder anders gesagt: „Wer noch nicht krank ist, wird es hier!“

Maßnahmen im Kreis Mecklenburgische Seenplatte Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist der Inzidenzwert auf 39,0 gestiegen. Damit sind deutlich mehr als der 35 Infizierten pro 100 000 Einwohner in einer Region pro sieben Tage gemessen worden. Das hat massive Einschränkungen im öffentlichen Leben zur Folge. Der Landrat des Kreises mit dem höchsten Inzidenzwert im Nordosten, Heiko Kärger ( CDU), hat angeordnet, dass private Feiern zu Hause mit mehr als 15 Personen ab sofort nicht mehr gestattet sind. Für Gaststätten und Restaurants gilt ab sofort eine Obergrenze von maximal 25 Personen zeitgleich. Außerdem wurde eine Sperrstunde für die Gastronomie in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens verordnet. Bei Events in geschlossenen Räumen sind maximal 200 Teilnehmer, im Freien 500 erlaubt. Auf öffentlichen Plätzen wie Märkten und in Einkaufszentren gilt dort ebenso eine Maskenpflicht wie in Fußgängerzonen. Außerdem droht den Schülern und Lehrern ab Klasse fünf auch im Unterricht eine Maskenpflicht.

Das gehe so nicht. Das müsse anders organisiert werden. Schließlich sei es jetzt im Oktober noch relativ warm. In vier Wochen bibbern sich die Leute hier einen ab.

Eine Wissenschaftlerin der Uni Rostock wartet mit ihren drei Kindern. Sie waren beim Vater in Wien. Dann kam die Nachricht, dass Wien Risikogebiet sei. „Ist halt so“, sagt die Frau. „Ich halte es aber für falsch, dass hier Leute mit Symptomen und ohne Symptome aufeinandertreffen. Da sollte man zwei Bereiche machen.“

83 Städte und Kreise in Deutschland Risikogebiet

Hintergrund: Zum Test muss jeder, der Symptome hat, Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte oder aus einem Risikogebiet kommt. In der Schlange weisen von 50 Wartenden zwei Personen Symptome auf. Ein Mann hat Husten, eine Frau Fieber. Rund 20 Menschen hatten Kontakt zu Infizierten.

Alle anderen sind aus Risikogebieten zurückgekehrt: Tirol, Antalya, Wien, Holland, Frankreich, Moldawien, Serbien, Kreis Erzgebirge, Berlin, Stuttgart, Köln, Berchtesgaden. Ein junger Inder aus Rostock möchte zu seiner Familie fliegen. Dafür benötigt er einen negativen Test.

83 Städte und Kreise in Deutschland sind auf der Liste der Risikogebiete. Stündlich werden es mehr. Zum Vergleich: In Rostock liegt der Inzidenz-Wert der Infizierten pro 100 000 Einwohner bei 21,1. Höchstwert in MV und bisher einziger Landkreis, der die kritische 35er-Marge gerissen hat, ist die Mecklenburgische Seenplatte mit 39,0. Darauf folgt Ludwigslust-Parchim mit 30,6.

Zum Vergleich: In Berlin liegt dieser Wert aktuell fast überall über 100, in den Bezirken Mitte und Neukölln bei 160 und Friedrichshain-Kreuzberg bei 151. Am Samstag wurde Cottbus als erste Stadt in Brandenburg mit einem Wert von 50 zum Risikogebiet. In 14 Städten und Kreisen in Nordrhein-Westfalen und acht in Bayern stieg der Wert in kurzer Zeit auf 50 bis 100. Auch eher gering bevölkerte Kreise wie das Eichsfeld oder der Erzgebirgskreis in Sachsen kamen über Nacht hinzu.

Jeden Tag kommen neue Risikoregionen hinzu

Vorige Woche lief das am Rostocker Testzentrum, das die Hansestadt und den Kreis Rostock samt Bad Doberan und Güstrow sowie Ribnitz-Damgarten mit abdeckt, locker ohne lange Wartezeiten durch. Diese Woche warnte Rostockers Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen davor, dass die Zentren überfordert wären. Die Frequenz hat sich um bis zu 40 Prozent erhöht.

Es kommt vieles zusammen. Wegen der Semesterferien fehlten Studenten als Aushilfen, dann die Herbstferien in MV und jeden Tag neue Regionen, die zu Risikogebieten ernannt werden. Und die Erkältungssaison geht gerade erst los.

Im Sommer wurden fünf Testzentren geschlossen – unter anderem das in der Rostocker Stadthalle und eines in Greifswald. Die nächsten Testzentren gibt es in Stralsund, Greifswald, Schwerin und Neubrandenburg. Dazu schickt der am stärksten von Corona in MV betroffene Kreis Mecklenburgische Seenplatte zwei mobile Testeinheiten auf Bestellung durchs Land.

In Rostock und Neubrandenburg sind in dieser Woche jeweils knapp 300 Personen getestet worden, in Greifswald waren es um die 350. Landesweit liegt laut Experten die Kapazität der PCR-Tests bei rund 4800 täglich. Damit seien die Testzentren gerade mal zu 30 Prozent ausgelastet. Trotzdem müssten Patienten rund anderthalb Stunden Wartezeit einplanen.

Gegen elf Uhr reißt die Warteschlange in der Rostocker Schillingallee ab. Gegen halb zwölf ist für Samstag alles abgearbeitet. Sonntag und Montag früh auf ein Neues.

Aber eines ist auch klar: Sollte sich das Infektionsgeschehen weiter so entwickeln, wird es mit dieser Personaldecke nicht gut gehen. Dann reißen die Schlangen nicht mehr ab, aber die Geduldsfäden der Betroffenen und Helfer.

Von Michael Meyer