Die Rostocker Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch bestätigt, das die 23-jährige Studentin, die am Sonnabend leblos in ihrem WG-Zimmer gefunden worden ist, an Covid-19 gestorben ist. Sie ist das mit Abstand jüngste Corona-Todesopfer in MV. Die OZ sprach mit ihrer ebenfalls erkrankten Zimmernachbarin.