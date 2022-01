Rostock/Schwerin

Die Profivereine in MV dürfen (bislang) auch unter schärfsten Corona-Beschränkungen weiterspielen. Das ist aus sportlicher Sicht ein Segen, aus wirtschaftlichem Blickwinkel Katastrophe. Denn ohne Zuschauer klaffen große finanzielle Löcher. Alle Funktionäre sind sich sicher: Die Restriktionen werden lange nachwirken. Volle Rängen erwarten sie auch nach Pandemie-Ende erstmal nicht. Eine Zwischenbilanz.

FC Hansa Rostock: Für Zuschauer sind aktuell alle Schotten dicht im Rostocker Ostseestadion. Wenn es nach dem Willen von Klubchef Robert Marien geht, muss die Landespolitik die Bedingungen für Hansa und alle anderen Profi-Sportvereine umgehend ändern. „Unser Ziel ist es, wieder mindestens 7250 Zuschauer zu den Heimspielen ins Stadion lassen zu dürfen“, sagt Marien. Das entspräche einer Auslastung von 25 Prozent.

Ihm fehle das Verständnis dafür, warum Zweitligisten in Bundesländern mit vergleichbaren Coronazahlen vor Fans spielen dürfen, der FC Hansa aber nicht. „Waren unsere Heimspiele bisher ein Treiber der Pandemie“? fragt Marien, der weiß. dass es seit Corona-Beginn im März 2020 keine einzige nachvollziehbare Ansteckung im Ostseestadion gegeben hat: Vor allem beschäftigt ihn die Frage, unter welchen Voraussetzungen wieder Zuschauer eingelassen werden dürfen, welche Zahlen gelten. Er habe die Landespolitik danach gefragt – und keine Antwort erhalten.

Die Verluste jedes Zweitliga-Geisterspiels wiegen schwer für den Aufsteiger. Hansas Umsatzverluste aus Ticketing, Catering, Merchandising und Sponsoring summieren sich pro Heimspiel auf 650 000 Euro. Anders als andere Sportvereine gibt es für den Profi-Fußballklub keine Aussicht auf finanzielle Hilfe von Bund oder Land.

Gut möglich, dass der 40-Jährige die Corona-Einschränkungen juristische überprüfen lassen wird: „Angesichts der Höhe der Beträge, die für Hansa auf der Kippe stehen, habe ich die Pflicht die Einschränkungen rechtlich überprüfen zu lassen.“ In jedem Fall werde er um jeden Zuschauer im Stadion kämpfen, kündigt der Klubchef an.

SSC Palmberg Schwerin: Welche Einnahmen an einem Heimspiel ohne Zuschauer fehlen, weiß Christian Hüneburg ohne nachschlagen zu müssen: 25 000 bis 30 000 Euro. Der Volleyball-Bundesligist hat in dieser Saison schon alles erlebt: eine mit 2000 Zuschauern fast ausverkaufte Palmberg-Arena und Spiele mit Corona-Bremsen – mal waren es 1000 Zuschauer, dann 700, ein paar Mal 200 – oder wie in den vergangenen Wochen gar keine. Der Geschäftsführer nimmt es nach außen gelassen: „Wir haben gelernt, extrem schnell auf kurzfristige Beschränkungen und Öffnungen zu reagieren.“

Alles sei so flexibel wie möglich geplant worden. Und dennoch: „100 000 Euro fehlen uns schon jetzt. Bis zu 250 000 könnten es werden, wenn wir in den kommenden Wochen und Monaten vor leeren Rängen antreten müssen“.

Der SSC-Chef hofft auf finanzielle Hilfe von Land und Bund. „Wenn wir Unterstützung bekommen, werden wir relativ normal weitermachen können. Wenn nicht, dann werden wir in allen Bereichen noch weiter existenzgefährdend sparen müssen“, blickt er voraus.

Rostock Seawolves: Die Fans erleben die aktuelle Erfolgsserie der Rostocker Basketballer nur mit großem Abstand. Traurige Geisterspiele statt Traumkulisse vor bis zu 4650 Fans in der Rostocker Stadthalle. Pro Geisterspiel verlieren die Seawolves 100 000 Euro im Ticketing. Eine halbe Million sind dem Verein durch den Zuschauer-Bann in dieser Saison bereits durch die Lappen gegangen. Sollte die Landespolitik – wie von vielen befürchtet – bis Ostern am totalen Zuschauerausschluss festhalten, wird das Loch in der Seawolves-Kasse um weitere 600 000 Euro größer werden. Der Verlust könnte bis zum Ende der Vorrunde auf 1,1 Millionen wachsen.

Klubchef André Jürgens fällt es schwer, dafür Verständnis aufzubringen. Zumal bei den Gegnern in anderen Bundesländern völlig andere Maßstäbe angesetzt werden als in MV. Dort sind Fans zugelassen.

Mit April beginnt die Aufstiegsphase. Seine Hoffnung, diese entscheidenden Spiele vor Zuschauern bestreiten zu können, hat der Seawolves-Chef noch nicht aufgegeben.

HC Empor Rostock: Der Zweitliga-Aufsteiger benötigt dringend Unterstützung von Bund und Land, „ansonsten wird es finanziell schwierig“, mahnt Handball-Geschäftsführer Stefan Güter. Der Verein habe durch coronabedingt eingeschränkte Zuschauer-Kapazitäten Verluste im sechsstelligen Bereich hinnehmen müssen. Ein kleiner Teil des Defizits habe durch staatliche Hilfen ausgeglichen werden können. Empor werde das Land um Unterstützung bitten, hofft auf einen Betrag im niederen sechsstelligen Bereich. Darüber hinaus hat der Verein beim Bund eine Ticket-Ausfallhilfe beantragt. Güter: „Da reden wir von einem maximal mittleren fünfstelligen Betrag.“

Beim Thema Hallenmiete sei die Stadt dem Klub entgegengekommen. Empor muss pro Heimspiel in der Stadthalle etwa 10 000 Euro berappen. „Dagegen stehen keine Zuschauer-Einnahmen“, sagt Güter. Der Verein habe pro Heimpartie mit bis zu 2500 zahlenden Fans geplant.

Stralsunder HV: Die Verluste und weniger Einnahmen durch fehlende Zuschauer sind bei den Handballern aus der 3. Liga in dieser Saison besonders schwer zu festzumachen. „Das liegt bei uns nicht nur an Corona und Geisterspielen, sondern auch daran, dass wir in die kleinere Halle wechseln mussten“, erklärt SHV-Geschäftsführer Markus Dau. Durch einen Wasserschaden war die Vogelsanghalle mit ihren über 1000 Plätzen gesperrt. In der kleineren Diesterweghalle spielten die Handballer nur mit Hygienekonzept. Das ließ im Idealfall gerade einmal gut 400 Zuschauer zu. Durch den Wechsel konnte der Verein zwar Mietkosten einsparen, viel geändert hat das nicht. „Wir reden schon jetzt von Einbußen im fünfstelligen Bereich. Wie viel noch dazu kommt, hängt von der Hallen- und Corona-Situation ab“, sagt Dau.

Rostock Piranhas: Christian Trems, Vizepräsident des Eishockey-Oberligisten, appelliert: „Wir müssen auf die Corona-Hilfen zurückgreifen! Das ist für uns dringend notwendig. Die aktuelle Situation würde sonst unser Ende bedeuten.“ Den Ostseestädtern entgeht pro Spiel vor leeren Rängen ein fünfstelliger Betrag an Einnahmen. In der vergangenen Saison waren die Raubfische sogar gezwungen, dauerhaft ohne Publikum zu spielen. „Da fehlt unter dem Strich ein sechsstelliger Betrag aus Ticketing und dem Verkauf von Merchandising“, weiß Trems.

Neben den Einbußen durch den Zuschauerausschluss belastet auch die immer weiter voranschreitende Professionalisierung der dritthöchsten deutschen Eishockey-Spielklasse den Geldbeutel der Hanseaten. „Alle unsere Spieler leben vom Hockey“, meint der Vize und führt fort: „Vor fünf Jahren hat ein Großteil unserer Spieler nebenbei noch gearbeitet oder studiert. Das ist heute nicht mehr möglich. Bei Auswärtsspielen reisen wir bis 700 Kilometer.“

Auf Unverständnis trifft die unterschiedlichen Publikums-Regelungen der einzelnen Bundesländer. Bei allen Auswärtsspielen ist ein Kontingent von Anhängern zugelassen. Bei Heimspielen in der Rostocker Eishalle müssen die Türen jedoch verschlossen bleiben. „Es muss sich etwas ändern“, fordert Christian Trems.

Mecklenburger Stiere Schwerin: Vor Corona verdiente der Klub pro Spielzeit 120 000 Euro mit dem Verkauf von Tickets. „Wir hatten stabil 1300 Zuschauer“, sagt Geschäftsführer Patrick Bischoff. „Diese Zahlen sind während der Corona-Pandemie total eingebrochen. In dieser Saison laufen unsere Ticket-Einnahmen gegen null“, fügt er hinzu.

In der Vorsaison habe die Spielbetriebs GmbH die Verluste durch Bundes- und Landeshilfen ein Stück weit kompensieren können, erklärt Bischoff. Die Hilfsprogramme werden verlängert. „Von daher erhoffen wir uns finanzielle Unterstützung, machen uns aber große Sorgen, dass die Zuschauer wegbrechen, nicht wiederkommen und wir quasi bei null anfangen müssen.“

Die Sport- und Kongresshalle, das „Wohnzimmer“ der Stiere, ist aktuell ein Impfzentrum, steht den Handballern also nicht zur Verfügung. Die Schweriner mussten in die benachbarte Palmberg-Arena ausweichen. „Durch Corona konnten wir den Zuschauerschnitt von 1300 nicht mehr halten, da wir maximal 1200 Besucher in die Halle lassen durften“, erklärt Bischoff. Für „Geisterspiele“ zieht der Drittligist in eine noch kleinere Halle, um Kosten zu sparen.

Stralsunder Wildcats: Die Zweitliga-Volleyballerinnen haben an guten Vor-Corona-Spieltagen mehr als 400 Fans in der Halle. Größte Kulisse in dieser Spielzeit: 300. Am Sonnabend fand das erste Geisterspiel der Saison statt. Der Verlust an Zuschauereinnahmen betrug rund 1500 Euro. Sollte das so weitergehen, werden den Wildcats bis Saisonende 9000 Euro fehlen. Im Vergleich mit den Profivereinen in MV klingt das nicht viel. Für einen ambitionierten Volleyballklub ist es das aber eine Stange Geld, das ähnlich wie bei den Rostocker Basketballern dringend für das Vorhaben Erstligaaufstieg gebraucht wird. Demgegenüber steht nur ein marginaler Erlös aus den Medienrechten.

SV Warnemünde: Ähnliche Lücken ins Budget reißen Geisterspiele bei den männlichen Kollegen vom SV Warnemünde. Die Volleyballer erzielen bei normalem Zuschauerbetrieb Einnahmen in Höhe von circa 1000 Euro pro Partie. „Hinzu kommen in etwa noch 100 Euro bis 200 Euro Gewinn aus dem Verkauf von Merchandising“, weiß Pressesprecher Michael Stark.

Die aktuelle Situation bringt den Küstenklub in die Bredouille. Trotz des Fernbleibens der Zuschauer haben die Hanseaten auch bei Heimspielen Ausgaben in Höhe von bis zu 500 Euro. „Dazu zählen Kosten für DJ, Verpflegung, Hilfskräfte und Materialien“, so Stark.

Rostock Griffins: Ende Mai startet für die Greifen-Footballer die Saison in der 2. Liga. „Ich wünsche mir, dass es dann keine vorgeschriebene Zuschauerbegrenzung im Außenbereich gibt“, meint Griffins Vorsitzender Jens Putzier.

In der Regel decken die Merchandising- und Ticketeinnahmen der Ostseestädter auch die Ausgaben. „Wir müssen 8000 Euro bis 10 000 Euro pro Heimspiel aufwenden“, verrät Putzier.

In einer Saison ohne Zuschauereinnahmen würden die Rostocker somit bis zu 60 000 Euro Verlust verzeichnen – Horrorvorstellung für den Griffins-Chef. „2021 haben wir die Anzahl unserer Importspieler halbiert, um Geld zu sparen“, benennt Putzier ein Sparpotenzial.

Von Christian Lüsch, Stefan Ehlers, Ben Brümmer, Niklas Kunkel und Horst Schreiber