Corona-Verstöße: Welche Regeln die Rostocker am meisten missachten

Rostock

Ein alkoholisierter Gastgeber, eine illegale Party, keine Masken oder Mindestabstand – das rief Anfang des Monats in der Rostocker KTV die Polizei auf den Plan. Neben den Kopfschmerzen am Tag danach erwartete den 22-jährigen Organisator auch eine Strafe wegen des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung. Damit reiht er sich in eine Statistik ein, die in Rostock mittlerweile 1084 Fälle zählt.

Seit dem ersten Lockdown im März 2020 müssen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung auch die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Im Rathaus arbeiten dafür gleich mehrere Abteilungen zusammen. Während das Gesundheitsamt mit der Überprüfung der Quarantäne-Anordnungen beschäftigt ist, übernehmen Kollegen aus dem Gewerbeamt zusammen mit dem allgemeinen Ordnungsdienst alle Kontrollen im öffentlichen Bereich.

Missachtung der Maskenpflicht führt Statistik an

„Das geht von der Einhaltung der Maskenpflicht bis hin zur Überprüfung, ob alle Läden, die geschlossen sein müssen, auch wirklich zu haben“, erklärt Sachgebietsleiter Torben Panknin, in dessen Zuständigkeitsbereich die Kontrollen fallen. Außerdem hätten seine Kollegen auch ein Auge darauf, ob die Abholung von Speisen an den Gaststätten so erfolgt wie vorgeschrieben – also mit Abstand und unter Beachtung der Hygieneregeln.

Die meisten der mehr als 1000 Verstöße beträfen die Missachtung der Maskenpflicht sowie zu geringe Abstände in Einzelhandelsgeschäften. „Und die widerrechtliche Öffnung von Läden“, bilanziert Panknin.

16 Kollegen im Dauereinsatz

Insgesamt 16 Kollegen sind derzeit mit diesen Aufgaben betreut. Sie arbeiten im Dreischichtsystem an bis zu sieben Tagen pro Woche. „Und man muss sagen, dass sich die meisten gut an die Beschränkungen halten“, bilanziert Panknin. Allerdings sei festzustellen, dass sich die Stimmung verändert. „Die Menschen sind dünnhäutiger. Und Personen, die ein Kleingewerbe führen, haben mittlerweile noch mehr Angst um ihre Existenz und die Zukunft. Das war im vergangenen Frühjahr noch nicht so der Fall“, hat er beobachtet.

Die Mitarbeiter des Amtes befänden sich dabei oft in einer emotionalen Zwickmühle. „Man will den Menschen ja auch helfen. Aber wenn in der Verordnung steht, dass ein Laden zu schließen ist, dann haben wir da keinen Ermessensspielraum“, verdeutlicht Panknin.

„Erst an die Vernunft appellieren“

Normalerweise sei es so, dass bei den Kontrollen auch erst einmal an die Vernunft appelliert würde „und man das Gespräch sucht, bevor man die grobe Keule rausholt“, sagt der Sachgebietsleiter, stellt aber auch klar: „Wenn es dann aber zu keiner Einsicht oder zu wiederholten Verstößen kommt, dann wird auch ein Bußgeld verhängt.“ Die Höhe der ausgesprochenen Strafen sei dabei ganz unterschiedlich und liege je nach Verstoß „zwischen 50 und theoretisch maximal 25 000 Euro“, so Panknin.

Ein Bußgeld in solchen Höhen sei in der Hansestadt aber noch nie nötig gewesen. „Weil eben viele in Rostock die Regeln beachten. Auch solche Aufrufe, die immer mal durchs Internet geistern und beispielsweise dazu animieren sollen, die Läden im Lockdown doch zu öffnen, verhallen hier oft.“ Darüber sei er froh, sagt der Sachgebietsleiter.

Polizei unterstützt die Stadt

Bei den Kontrollen arbeite man auch eng mit der Rostocker Polizei zusammen. „Wir sind entweder anlassbezogen unterwegs, beispielsweise wenn die Stadt Unterstützung braucht. Oder wir stellen selbst etwas im Rahmen der Streifentätigkeit fest. Denn auch da halten wir natürlich die Augen offen“, sagt Polizeisprecherin Sarah Schüler.

Sollte die Polizei – wie zuletzt in der KTV – bei Einsätzen wegen Ruhestörungen zudem Corona-Verstöße bemerken, würden diese aufgenommen und dann an die Bußgeldstelle der Stadt zur weiteren Bearbeitung gegeben. „Denn bei uns geht es ja um Straftaten und andere Ordnungswidrigkeiten“, so Schüler.

Die Corona-Pandemie hätte natürlich auch Folgen für die Polizeiarbeit. Und zwar nicht nur die neuen Regeln, deren Einhaltung mit kontrolliert werden muss. Neben dem erhöhten Eigenschutz durch das Tragen von Masken bei der Streife gelte es derzeit auch in den Polizeirevieren aus Gründen des Infektionsschutzes, Kontakte möglichst zu minimieren. „Wir weisen deshalb darauf hin, dass man – wenn es möglich ist – das Angebot nutzt, über die Internetwache online eine Anzeige zu erstatten“, erklärt die Polizeisprecherin. Dennoch seien die Beamten natürlich weiterhin für die Bevölkerung da, wenn sie gebraucht werden.

Von Claudia Labude-Gericke