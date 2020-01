Corona-Virus: Aida ändert seine Reiseroute – und lässt China-Reisende sitzen

Rostock

Neuer Kurs wegen Corona-Krise: Die Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises in Rostock teilt mit, dass die „ Aidavita“ auf einer Reise vom 2. bis 23. Februar nicht am 12. und 13. Februar in Hongkong festmachen, sondern nach Cai Lan in Vietnam fahren wird. Die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden der Gäste und Crew hätten für Aida Cruises oberste Priorität, heißt es von der Reederei.

Gäste von „ Aidavita“, die ursprünglich geplant hatten, in Hongkong ein- oder auszusteigen, seien kontaktiert und über den neuen Wechselhafen informiert worden, so Sprecherin Kathrin Heitmann.

Aida habe darüber hinaus auf allen Kreuzfahrtschiffen weitere Vorsorge- und Hygienemaßnahmen eingeführt. Unter anderem dürfen Gäste, die in den letzten 14 Tagen vor ihrem Reisebeginn nach China gereist sind, die Kreuzfahrt nicht antreten.

