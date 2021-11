Rostock

Die Schweriner Landesregierung hat die Corona-Warnampel den drastisch steigenden Corona-Inzidenzen in MV angepasst. Somit gelten im Land seit dem 13. November schärfere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus.

Zudem wurden die Grenzwerte heruntergesetzt: Eine Region ist nun im grünen Bereich, wenn die Zahl der in Kliniken eingelieferten Corona-Patienten je 100 000 Einwohner in sieben Tagen den Wert von 5,0 nicht überschreitet. Liegt der Wert zwischen 5,0 und 7,0, gilt in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Warnstufe Gelb. Übersteigt der Wert 7,0, ist die betreffende Region in der Stufe Orange. Ab der Marke 11,0 gilt die Stufe Rot – bisher lag der Grenzwert hier bei hier bei 25,0.

In die Bewertung, welcher Stufe ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt zugeordnet wird, fließen drei Kriterien ein. Das Hauptkriterium ist seit Anfang Oktober die Zahl der Hospitalisierungen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche sowie die Auslastung der Intensivstationen bleiben ein Nebenkriterium. Diese können aber die Ampelstellung bei Abweichungen zum Hauptkriterium um jeweils eine Stufe nach oben oder unten verschieben – mit Folgen für den Umfang der Schutzmaßnahmen.

Interaktive Corona-Karten für MV (Lagus-Zahlen)

Wie ist das aktuelle Infektionsgeschehen in den einzelnen Regionen von MV? In welcher Corona-Stufe befinden sich die acht Landkreise und kreisfreien Städte? Das erfahren Sie ausführlich in unserem aktuellen Tagesbericht (täglich etwa gegen 16 Uhr) und als Übersicht in folgenden interaktiven Karten:

Was gilt bei welcher Farbe?

Zeigt die Corona-Ampel Grün, gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen sowie sogenannte „Basis-Testpflichten“: So müssen ungeimpfte Touristen bei der Anreise einen Negativ-Test vorlegen. Einreisebeschränkungen gibt es keine.

Bei Gelb greifen erweiterte Testpflichten für Ungeimpfte, etwa beim Friseur.

Bei Stufe Orange gibt es nun schärfere Maßnahmen: In fast allen Freizeit- und Kulturbereichen gilt dann die 2G-Regel, etwa in Restaurants, Discos oder Fitnessstudios. Außerdem dürfen an Innenveranstaltungen nur noch maximal 1250 Personen teilnehmen, also halb so viele wie bisher. Bei Außenveranstaltungen ändert sich jedoch nichts.

Bei Stufe Rot gibt es dann Kontaktbeschränkungen für Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind. Zudem tritt in weiteren Bereichen 2G in Kraft, etwa in Kosmetikstudios, beim Kinder- und Jugendsport, in Musik- und Jugendkunstschulen sowie in Fahr-, Flug- und Jagdschulen.

Von OZ