Rostock/Graal-Müritz

Kein öffentliches Schwimmen mehr in Rostock: Seit Donnerstag, 9. Dezember, gilt in der Hansestadt Rot plus – die höchste Corona-Warnstufe in MV. Damit gehen verschärfte Maßnahmen einher. Betroffen sind auch Schwimm- und Spaßbäder. Diese dürfen nur noch für vereinsbasierte Angebote oder Kurse in geschlossenen Gruppen öffnen. Doch welche Regeln gelten dafür? Und öffnen die Hallen tatsächlich?

Diese Regeln gelten für Vereine und Kurse im Schwimmbad

Die Neptun-Schwimmhalle und die Schwimmhalle der Wiro in Gehlsdorf bleiben weiter für Kinder- und Jugendsport, Vereinsangebote und Kurse geöffnet. Die Voraussetzung hierfür ist immer 2G plus. Das bedeutet: Nur Genesene und Geimpfte haben Zutritt, sofern sie einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen können.

Laut Stadt gelten die bekannten Ausnahmen und Testerfordernisse für Kinder, Jugendliche, Schwangere und Personen, die sich nicht impfen lassen können. Bei Schülerinnen und Schülern genügt grundsätzlich der Schülerausweis als Testzertifikat – außer in den Ferien. Zugelassen sind maximal 15 Personen pro Gruppe.

Schwimmbäder in Warnemünde und Graal-Müritz geschlossen

Das Seebad im Aja-Resort Warnemünde ist aufgrund der aktuellen Corona-Lage seit Donnerstag komplett geschlossen. Davon betroffen sind der Sauna- und Badebereich sowie der Nivea-Shop. Die Anwendungen im Nivea-Haus könnten trotz der strengeren Regeln aber weiter durchgeführt werden, heißt es auf der Website.

Im Aquadrom in Graal-Müritz kann schon seit Sonnabend, 4. Dezember, nicht mehr geschwommen werden – und auch die restlichen Freizeitangebote im Haus sind dicht. Geöffnet ist aktuell nur die Physiotherapie. Grund dafür ist, dass der Landkreis Rostock bereits vor der Hansestadt in der vergangenen Woche die Corona-Warnstufe Rot plus erreicht hatte.

Neue MV-Landesverordnung: Lockerungen im Sportbereich

Bis zur neuen Corona-Landesverordnung, die am 9. Dezember in Kraft getreten ist, bedeutete das: Schwimm- und Spaßbäder mussten ohne Ausnahme schließen. Die Landesregierung hatte die Verordnung zu Beginn der Woche aber noch einmal angepasst und dabei besonders für den Sportbereich Lockerungen beschlossen.

Ob im Aquadrom nun wieder Kurse stattfinden werden, ist aber noch ungewiss: „Darüber wollen wir in den kommenden Tagen beraten“, informiert Betriebsleiter Thomas Prassl.

Von Pauline Rabe