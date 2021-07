Corona-Zahlen am Dienstag in MV: Rostock und Schwerin mit höchsten Inzidenzen

Rostock

Acht neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – acht Fälle weniger als eine Woche zuvor.

Damit ist die leicht steigende Tendenz bei den Neuerkrankungen im Nordosten erstmal gestoppt. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner sinkt auf den Wert 3,0 (-0,7).

Es gibt allerdings einen weiteren Sterbefall. Die Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie liegt nun bei 1165. Auf einer Intensivstation muss aktuell kein Covid-Patient mehr behandelt werden – drei Menschen liegen mit der Krankheit in einer Klinik.

Schwerin hat zweistellige Inzidenz

Die Regionen mit den lange Zeit besten Corona-Zahlen – Schwerin und Rostock – melden nun die höchsten Werte. Schwerin weist wie am Montag eine Inzidenz von 11,0 auf – die höchste in MV und die einzige über zehn. In der Landeshauptstadt wurden zwei neue Corona-Infektionen gemeldet.

In Rostock gab es einen neuen Fall – hier liegt die Inzidenz nun bei 6,2 (-1,0). Zwei neue Infektionen wurden in Vorpommern-Greifswald bestätigt (Inzidenz 3,0), je ein neuer in Nordwestmecklenburg (Inzidenz 3,2) und Ludwigslust-Parchim (2,4).

Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz im Land hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 0,4, auch hier kam ein neuer Corona-Fall dazu. Keine neuen Infektionen wurden im Landkreis Rostock (Inzidenz 1,9) und aus Vorpommern-Rügen gemeldet (1,3).

44252 Menschen haben sich in Mecklenburg-Vorpommern seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus angesteckt. 42998 gelten wieder als genesen.

