Rostock

Die dritte Welle der Pandemie – sie erwischt nun auch die Vorzeigestadt: Die Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche – stieg am Freitag 47,3 und liegt nur noch knapp unter der kritischen 50er Marke. Überschreitet Rostock diesen Wert drei Tage in Folge, ist es auch an der Warnow wieder vorbei mit offenen Geschäften, Fans im Stadion und Zuschauern im Theater.

So besagen es jedenfalls die aktuellen Regeln des Landes. Doch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen denkt gar nicht daran, die Lockerungen wieder zurückzunehmen: „Wir haben die Lage in Rostock weiterhin voll im Griff. Wir müssen uns davon lösen, nur auf die Inzidenz zu achten“, sagte Madsen der OZ.

Ist die Inzidenz bald obsolet?

Noch ist der Wert aber der entscheidende: Liegt eine Region konstant unter der 50er Marke, dürfen Händler öffnen – solange sie die Anzahl der Kunden beschränken und die Nachverfolgung sicherstellen. In Rostock läuft das bei vielen Gewerbetreibenden mit Hilfe der „Luca“-App. Überschreitet eine Region aber die „50“, ist Einkaufen nur noch nach vorheriger Termin-Vereinbarung gestattet. Bisher jedenfalls.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In vertraulichen Runden hat auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bereits angekündigt, dass sie nicht mehr auf die Inzidenz allein setzen wird. Für ihren MV-Plan entwickeln Experten der Universitäten in Rostock und Greifswald gerade eine neue „Maßeinheit“ in der Pandemie. Schwesig spricht vom Risikowert. Der soll sich unter anderem an den Neuinfektionen, der Impfquote, der Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern einer Region orientieren – und auch daran, ob die Gesundheitsämter aller Kontakt nachverfolgen und Infektionsketten unterbrechen können.

OB Madsen sagt: „Das Saarland beendet mit einer klaren Test-Strategie den Lockdown, auch in Berlin soll es keine Schließungen mehr geben. Das wird uns in MV auch gelingen.“

„Höhere Fallzahlen“ kein Problem

Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) sieht das genauso: „Wenn das System es aushält, können wir auch bei einer Inzidenz von 60 oder 65 die Geschäfte offen halten.“ Bockhahn beobachtet seit Tagen einen Anstieg der Infektionen in der gesamten Stadt: „Wir haben nicht den einen Hotspot, nicht das eine Cluster.“ Er spricht von einem „diffusen Infektionsgeschehen“, vermutlich zurückzuführen auf die britische Mutante. Er widerspricht Berichten, wonach vor allem Schulen und Kitas in Rostock das Problem seien: „Ja, auch da haben wir Fälle. Aber auch nur Einzelfälle.“

Hat Rostock zu früh gelockert? Sind die Öffnungen Schuld am Anstieg auch in Rostock? „Die Öffnungen sind definitiv nicht der einzige Grund. Aber klar: Dass wir gelockert haben, hat auch dazu geführt, dass die Menschen insgesamt wieder ein Stück mobiler geworden sind“, so Bockhahn.

OB will noch mehr Tests

Madsen gibt sich gelassen: „Ich bin kein bisschen hektisch. Wir testen mit großer Intensität, haben allein vor dem Hansa-Spiel gegen Halle 1100 Tests durchgeführt. Natürlich entdecken wir so mehr Fälle.“ Das Südstadtklinikum versichere ihm aber, gewappnet zu sein – und dass die Lage noch „entspannt“ sei.

Erst am Donnerstag hatte sich Madsen mit den Entwicklern der „Luca“-App um den Rapper Smudo („Die Fantastischen Vier“) getroffen: „Gemeinsam werden wir noch vor Ostern eine Möglichkeit einführen, mit der App auch die Ergebnisse von Schnell- und PCR-Tests und auch Impfungen sicher nachzuweisen.“

Handel will nicht schließen

Rückendeckung bekommt Madsen für seine „Alles bleibt offen“-Haltung aus dem Deutschen Bundestag: „Auch in Rostock steigen leider die Infektionszahlen an. Trotzdem sollten wir den Rostocker Weg weiter verfolgen. Ich bitte alle, in ihrem privaten Umfeld noch sorgfältiger aufeinander Acht zu geben. Gerade auch über die Ostertage“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Stein. Denn nach wie vor würden sich die meisten Menschen im Privaten infizieren.

„In Rostock wurden gemeinsame und praxistaugliche Strategien entwickelt. Der Beweis lebt in einer sich wieder belebenden Innenstadt“, so Stein. Und: Es sei nachweislich so, dass der Handel bislang kaum zum Infektionsgeschehen beigetragen habe.

Peter Magdanz, Rostocks City-Manager, lehnt erneute Schließungen ebenfalls ab: „Die Kauflaune war seit der Öffnung ja auch nicht so groß wie vor Corona, Gastronomie und Kultur fehlten deutlich. Was ich weiß ist, dass ,Click & Meet’ überhaupt nicht wirtschaftlich machbar ist. Insofern erwarten wir vom OB, dass er sich für den Fortbestand der jetzigen Regeln einsetzt. Dies gilt auch für den Fall, dass die Landesinzidenz weiter steigt.“

Von Andreas Meyer