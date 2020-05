Corona-Zwangspause: Kinos von Cinestar in MV öffnen erst später

Rostock

Schlechte Nachricht für Kino-Fans: Die Säle der Kette CineStar in Mecklenburg-Vorpommern bleiben vorerst geschlossen – obwohl sie eigentlich ab Montag öffnen dürften. Wie ein Sprecher Ben Ansorge der OZ mitteilte, werden die Häuser in Mecklenburg-Vorpommern diese Möglichkeit nicht wahrnehmen.

CineStar-Gruppe will Betrieb erst testen

Anfang Juni werde das Unternehmen zunächst eine „Wiedereröffnungstestphase“ an den Standorten Stadthalle in Lübeck (4. Juni) sowie Karlsruhe (6. Juni) und Konstanz (6. Juni) starten. „In dieser Testphase werden wir den Fokus auf eine reibungslose Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregelungen legen, um diese dann im Nachgang hoffentlich erfolgreich in unseren anderen Häusern auszurollen“, teilte CineStar-Geschäftsführer Oliver Fock mit. Wann die Kinos in Rostock (in Lütten-Klein und das Capitol), Stralsund, Greifswald, Wismar, Neubrandenburg und Waren an der Müritz wieder Filmfans empfangen, steht noch nicht fest. CineStar betreibt laut der Internetseite des Unternehmens deutschlandweit 52 Kinos.

Hygienestandards als große Herausforderung

Grundsätzlich habe sich die Gruppe einen bundesweit einheitlichen Eröffnungstermin gewünscht, da dies die Grundvoraussetzung für ein attraktives Filmangebot sei, so Fock. „Auch die unterschiedlichen Hygienestandards der Länder empfinden wir als bundesweiter Kinobetreiber als große Herausforderung“, teilte er mit.

Der genaue Zeitpunkt, wann seine Kinos in MV wieder öffnen, hänge aber noch von vielen weiteren Faktoren ab, hatte Fock vor kurzem der OZ gesagt. „So gelten zum Beispiel Betriebsvereinbarungen hinsichtlich einer 14-tägigen Informationspflicht gegenüber unseren Mitarbeitern, die es einzuhalten gilt; zudem müssen wir unsere Mitarbeiter wieder geregelt aus der Kurzarbeit holen.“

Es müssen auch Filme da sein

Darüber hinaus müsse eben noch sichergestellt sein, dass auch ausreichend Filme zum Zeigen vorhanden wären. Nicht zuletzt bräuchten auch die technischen Anlagen eine Vorlaufzeit. Insgesamt rechne er mit einem realistischen Eröffnungstermin im Juni. „Ob eine Eröffnung wirtschaftlich sinnvoll ist, ist ebenfalls abhängig von der jeweiligen Entscheidung des Bundeslandes und wird von der Anzahl der Personenbeschränkung bestimmt.“

Von Anne Ziebarth und Thomas Pult